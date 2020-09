O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mencionou neste sábado um possível acordo "fantástico" com a Oracle e o Walmart que diz respeito às atividades do aplicativo chinês TikTok em solo americano.

"Acho que será um negócio fantástico", disse Trump. "Eu dei minha bênção ao acordo. Se eles finalizarem, será ótimo".

As primeiras sanções de Washington contra o TikTok, acusado de ameaçar a segurança nacional dos Estados Unidos, devem entrar em vigor neste domingo.

Os usuários do TikTok poderão usar essa plataforma até 12 de novembro, um período que potencialmente permitiria à TikTok, de propriedade da ByteDance da China, e a uma empresa americana proteger os dados do aplicativo para apaziguar as preocupações de Washington.

O governo Trump afirma que as medidas são essenciais para neutralizar o potencial de espionagem da China por meio das plataformas.

Pequim reagiu neste sábado chamando a decisão dos EUA de "intimidação", pouco antes de estabelecer um mecanismo que permitiria sancionar empresas estrangeiras.