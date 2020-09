Dez soldados mortos durante ataque contra base do Boko Haram no Chade

Dez soldados chadianos foram mortos durante o ataque do exército a uma base do Boko Haram na área do Lago Chade, informou o secretário-geral da província à AFP neste sábado.

Durante a operação na quinta-feira, "membros do exército chadiano caíram em uma emboscada que matou dez soldados e deixou sete feridos", disse Sadick Khatir, que confirmou a informação dada por uma fonte militar anônima.

Contactado pela AFP, o porta-voz do Exército, coronel Azem Mbermandoa, não confirmou o balanço, mas indicou que o exército chadiano tinha "destruído uma base do Boko Haram, recuperado armas e munições".

O grupo jihadista Boko Haram, que surgiu na Nigéria em 2009, estabeleceu bases em algumas das muitas ilhotas do Lago Chade, uma vasta região pantanosa na fronteira entre Nigéria, Chade, Níger e Camarões.

O exército chadiano lançou uma ofensiva contra o Boko Haram em abril, após a morte de uma centena de soldados em um ataque do grupo contra uma de suas bases.

O presidente Idriss Deby, que está no poder há 30 anos, disse na época que não havia mais presença de jihadistas no território nacional.

No entanto, os ataques continuam. Na província de Lake, mais de 360.000 pessoas fugiram de suas casas, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações.