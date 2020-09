Mbappé volta a ser escalado no PSG depois de se recuperar da covid-19

O atacante Kylian Mbappé, que testou positivo para o novo coronavírus no início do mês, voltou a ser escalado no Paris Saint-Germain neste sábado, antes da visita deste domingo ao Nice, pela quarta rodada da Ligue 1, informou o clube da capital.

Mbappé foi o último dos sete jogadores infectados pela covid-19 no PSG que ainda não havia conseguido retornar à competição.

Por esta razão, os primeiros jogos do PSG no campeonato esta temporada foram perdidos, resultando em duas derrotas (1-0 para o Lens e para o Olympique de Marselha) e uma vitória (1-0 sobre o Metz).

O teste positivo de Mbappé foi divulgado no dia 7 de setembro, quando o jogador se concentrou com a seleção francesa para um jogo contra a Croácia, que ele acabou ficando de fora quando se soube que estava infectado pelo coronavírus.

A notícia da recuperação do craque foi recebida com entusiasmo pelo técnico Thomas Tuchel: "O Kylian nos traz velocidade, sua vontade de marcar, qualidade, criatividade... Mas depois de um teste positivo, temos também de proteger o jogador. Não necessariamente com minutos de descanso, mas também com as nossas expectativas. Não devemos esperar tudo dele", disse o treinador neste sábado.

"Vou falar com o Kylian, ver se ele se sente bem, antes de decidir se ele já começa o jogo ou entra durante a partida", acrescentou o técnico.