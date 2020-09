Policiais do Batalhão de Choque prenderam centenas de pessoas neste sábado (19), durante uma manifestação de mulheres, em Minsk, contra o presidente Alexander Lukashenko.

Cerca de duas mil mulheres participaram do protesto, muitas com bandeiras vermelhas e brancas, símbolo do protesto.

Os agentes bloquearam a passagem dos manifestantes, que se deram as mãos. Os policiais começaram, então, a arrastá-los para as vans, de acordo com um jornalista da AFP.