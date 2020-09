Morales diz que voltará à Bolívia após eleições se Arce vencer

O ex-presidente da Bolívia Evo Morales, refugiado desde dezembro na Argentina, anunciou nesta sexta-feira que irá retornar à Bolívia um dia após as eleições gerais de 18 de outubro caso o candidato que apoia, Luis Arce, seja o vencedor.

"Dependo de vocês (apoiadores) para retornar, mas estou certo, irmãs e irmãos, que não irão me abandonar. Vencemos as eleições e, no dia seguinte, estarei entrando por Yacuiba rumo à Bolívia, retornando", afirmou Morales, ao contactar pelo telefone apoiadores durante um ato político na região de Tarija.

Morales, que se asilou no México e, em seguida, na Argentina, após renunciar, no fim de 2019, expressou otimismo em relação a uma possível vitória do seu ex-ministro da Economia, citando uma pesquisa feita pela pela fundação católica Jubileo divulgada esta semana.