Tempestades Alfa e Beta se formam no Atlântico

As tempestades Alfa e Beta se formaram nesta sexta-feira no Atlântico, marcando a temporada ativa de furacões de 2020, ao inaugurarem o alfabeto grego, depois que esgotaram-se os nomes previstos pelos meteorologistas para os ciclones, após a formação de Wilfred.

A tempestade tropical Beta tem ventos sustentados máximos de 65 km/h no Golfo do México, e deve alcançar a intensidade de furacão no fim de semana, anunciou o Centro Nacional de Furacões, com sede em Miami.

Ao mesmo tempo, formava-se no outro extremo do Atlântico, em frente a Portugal, a tempestade subtropical Alfa, com ventos máximos sustentados de 85 km/h, que não deve ganhar força.

As duas inauguraram o alfabeto grego, depois que, no começo do dia, formou-se a tempestade tropical Wilfred, esgotando a lista de nomes pré-determinados pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) paa os ciclones tropicais da atual temporada.

A lista consiste em 21 nomes femininos e masculinos, que se alternam por ordem alfabética e mudam todos os anos. Como a OMM escolhe nomes que sejam facilmente reconhecíveis em uma região com vários idiomas, não escolhem nomes que comecem com X, Y ou Z.

No caso incomum de a lista chegar ao fim, a OMM prevê que as tempestade continuem sendo identificadas com as letras do alfabeto grego: alfa, beta, gama, delta... "Peguem seu alfabeto grego para o resto de 2020", escreveu o NHC em seu boletim sobre a Wilfred.

O meteorologista MJ Ventrice, da consultoria The Weather Company, tuitou que esta é "a segunda vez na História que usaremos o alfabeto grego, depois de 2005".

Este ano, alguns recordes foram quebrados com os furacões Katrina e Wilma, que devastaram Louisiana e Flórida nos Estados Unidos, respectivamente.

Esses nomes, assim como María, Irma ou Harvey por exemplo, foram retirados para sempre das listas de nomes da OMM devido à devastação que causaram em terra firme.

Enquanto Wilfred marca este feito histórico, mais ao noroeste sopra Teddy, um furacão de categoria 4 que gira no centro do Atlântico e poderia passar perto das Bermudas apenas uma semana depois do furacão Paulette.