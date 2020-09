Itália permitirá até mil espectadores em encontros esportivos ao ar livre

Mil pessoas poderão assistir a todas as competições desportivas ao ar livre a partir do próximo domingo (20) - anunciou o ministro italiano dos Esportes nesta sexta-feira (18), véspera do início da nova temporada do futebol.

"A começar pelas semifinais e finais" do torneio de tênis de Roma, previsto para domingo e segunda-feira, "mil espectadores poderão assistir a todas as competições desportivas que se realizem no estrangeiro e que respeitem escrupulosamente as regras sanitárias", disse Vincenzo Spadafora em um comunicado.

O ministro não cita nenhum outro esporte além do tênis, mas esta decisão pode permitir à Juventus iniciar a temporada da Série A, na noite de domingo, contra a Sampdoria.

Para poder receber os espectadores, os organizadores dos eventos esportivos devem respeitar "as regras estabelecidas para o espaço, as máscaras e a reserva de lugares", disse o ministro.

A decisão do governo italiano será oficial "nas próximas horas", acrescentando que é "um primeiro passo, mas um passo significativo para a normalidade do desporto, que esperamos em breve".

A organização do Masters 100 em Roma, em que Rafael Nadal volta às pistas depois de seis meses, havia denunciado "uma enorme injustiça" por ter de jogar a portas fechadas, enquanto Roland Garros, que começa em dez dias, poderá receber espectadores.

No futebol, os clubes, economicamente muito afetados pela pandemia, também exigem uma reabertura progressiva dos estádios.