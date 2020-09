Presidente de time da Série D do Brasileirão é assassinado por ex-jogador

José Danilson Alves de Oliveira, presidente de honra do Nacional Atlético Clube, da cidade de Rolândia, no Paraná, foi morto na noite de quarta-feira ao ser esfaqueado por um ex-jogador da equipe da segunda divisão estadual e que vai estrear na Série D do Campeonato Brasileiro, segundo informações locais.

"Noite triste. Nosso presidente Danilson faleceu. Que Deus o receba, obrigado por tudo que você fez pelo nosso Nacional", escreveu o time paranaense no Facebook.

José Danilson, de 58 anos, morreu "vítima de esfaqueamento por pessoa que já foi detida", disse o prefeito do município de Rolândia, em mensagem na mesma rede social.

O capturado foi identificado pelas autoridades como Vinicius Henrique Corsini da Silva, que iniciou a carreira no Nacional, embora atualmente estivesse sem equipe.

O jogador confessou a autoria do crime, acrescentou posteriormente a polícia de Rolândia.

O dirigente chegou a ser levado ao Hospital do Coração, em Londrina, onde passou por um "procedimento de emergência com a equipe de cirurgia torácica", mas depois morreu, informou o centro médico em nota enviada à AFP nesta quinta-feira.

No momento da prisão, o meia de 20 anos alegou ter tido desentendimentos com o dirigente quando ele jogava pelo Nacional e reivindicou uma dívida de 7 mil reais, de acordo com a imprensa local.

Segundo o delegado de Rolândia, Marcos Rubira, esse não seria o motivo real do crime rejeitou essa versão e disse que jogador agrediu José Danilson porque ele estaria flertando com sua mãe, e isso "teria despertado nele um sentimento negativo".

A prefeitura de Rolândia declarou luto oficial pela morte de Oliveira, empresário que foi presidente do clube por 20 anos, além de ter sido vereador e vice-prefeito do município paranaense.