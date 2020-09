Na volta das eliminatórias, seleções sul-americanas poderão ter jogadores que estão no exterior

Os jogadores sul-americanos que atuam no exterior poderão ser convocados para os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, que serão disputados nos dias 8 e 13 de outubro, informou a Conmebol nesta quinta-feira, citando o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Infantino "garantiu às Associações Membros da Conmebol que o regulamento sobre a convocação de jogadores não terá mais exceções e a América do Sul poderá, assim, contar com atletas que atuam em ligas estrangeiras", afirmou a entidade que comanda o futebol na América do Sul.

A decisão foi comunicada nesta quinta-feira, durante uma reunião por vídeo da Conmebol e suas associações-membro com o presidente da Fifa, órgão que rege o futebol mundial.

O forte aumento dos casos de coronavírus na região, somado à decisão de adiar as eliminatórias da Concacaf, que reúne países das Américas do Norte e Central, gerou dúvidas e preocupações no futebol sul-americano, cujo calendário do torneio classificatório para o Mundial de 2022 havia sido adiado de setembro para 8 e 13 outubro.

Com esta decisão, a Fifa passa por cima de sua regra que autoriza os clubes a não cederem seus jogadores às seleções.

"A Fifa terá o protocolo sanitário pronto para a eliminatória na próxima semana", destacou Infantino, segundo a Conmebol.