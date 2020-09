Wall Street fecha em baixa

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em queda nesta quinta-feira, um dia depois de uma reunião do Federal Reserve e depois de outra sessão difícil para o setor de tecnologia.

No fechamento da quarta-feira, o Dow Jones fechou em queda de 0,47%, a 27.901,98 pontos, enquanto o Nasdaq perdeu mais 1,27%, como na véspera, encerrando a 10.910,28 unidades.

O índice de tecnologia Nasdaq, que sofreu grandes perdas na semana passada, foi atingido em particular pela Amazon (-2,25%), Apple (-1,60%) e especialmente Tesla (-4,15%).

O índice S&P; 500 também encerrou em terreno negativo, caindo 0,84%, para 3.357,01 unidades.

Na quarta-feira, a Bolsa de Valores de Nova York fechou sem rumo, com o Dow Jones Industrial Average ganhando 0,13% e o Nasdaq perdendo 1,25%.

Os investidores também estavam absorvendo as decisões do Federal Reserve (Fed) e os indicadores mistos da economia americana.

Apesar da promessa virtual de manter as taxas baixas até o final de 2023, o presidente do Fed, Jerome Powell, também destacou na quarta-feira as incertezas da recuperação, que depende "intimamente da evolução do vírus".