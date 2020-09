Mais de 30 milhões de casos do novo coronavírus foram oficialmente registrados no mundo, segundo o balanço da AFP com base em fontes oficiais nesta quinta-feira às 16H45.

No total, pelo menos 30.000.062 de casos, entre eles 943.089 mortos, foram declarados. Mais da metade dos casos ocorreram nos Estados Unidos, na Índia e no Brasil, os três países mais afetados, com respectivamente 6.650.570 casos (197.364 mortes), 5.118.253 casos (83.198 mortos) e 4.419.083 casos (134.106 mortos).