Burberry abre semana de moda londrina reinventada

A marca britânica Burberry lançou nesta quinta-feira a London Fashion Week adaptada à crise da saúde, sem público e com algumas estrelas que em vez de se sentar na primeira fila apresentaram o desfile.

Em tempos normais, as marcas competem com inteligência para encontrar os locais mais extravagantes, as celebridades ocupam os melhores lugares e os influenciadores tiram fotos do lado de fora da passarela.

Em um país onde o coronavírus já matou mais de 41.600 pessoas, a London Fashion Week está em baixa este ano e acontece online.

O pontapé inicial para um evento que vai durar até terça-feira foi dado pela Burberry com um show tipo performance, filmado em uma floresta e produzido em colaboração com a artista contemporânea alemã Anne Imhof.

Pela primeira vez para uma marca de luxo, o evento foi transmitido ao vivo no Twitch, uma plataforma de streaming que popularizou a transmissão de videogames ao oferecer aos espectadores a oportunidade de comentar ao vivo.

Meia hora antes do desfile, artistas como Erykah Badu, Steve Lacy e a modelo Bella Hadid conversaram sobre a marca, despertando a curiosidade dos usuários, mais de 40.000 por este desfile.

Para sua coleção primavera/verão 2021, batizada de "In Bloom" (em flor), o estilista italiano Riccardo Tisci continuou a reinventar o casaco icônico da marca britânica fundada em 1856.

Inspirado no verão e no mar, ele mesclou o bege clássico da capa de chuva com o azul do jeans, uma lembrança de areia e água.

Como outros grupos de luxo, a Burberry sofre as consequências da pandemia, com as vendas caindo 45% com relação ao ano anterior, para 257 milhões de libras no primeiro trimestre, de acordo com resultados publicados em meados de julho.

Apesar do contexto difícil, o grupo abriu uma loja na cidade chinesa de Shenzen no final de julho, operada pela Tencent e combinando experiência na loja e interação na mídia social.

- Poucos desfiles -

Como a Burberry, muitos estilistas mantiveram os desfiles "físicos" ou híbridos, enquanto muitos dos 80 estilistas apresentarão suas coleções apenas com hora marcada e por meio de vídeos pré-gravados e transmitidos online.

A Fashion Week está se "adaptando a uma nova realidade", com desfiles e apresentações organizados "em uma escala muito menor", disse à AFP Stephanie Phair, presidente do British Fashion Council (BFC), que organiza o evento.

Os estilistas que desafiam a passarela com um público distante incluem o turco Bora Aksu, de Londres, o ás do tricô de luxo Mark Fast e a marca chinesa PRONOUNCE.

Esses eventos serão transmitidos ao vivo, uma "ferramenta essencial", explicou Mark Fast na Vogue. "A transmissão de um desfile alcançará dezenas de milhares durante o dia, e centenas de milhares, senão mais durante a temporada".

Outros destaques da semana incluirão coleções da ex-Spice Girl que virou estilista Victoria Beckham, do sul-coreano Eudon Choi e da britânica Molly Goddard.

A indústria da moda, que emprega mais de 890.000 pessoas, contribuiu com 35 bilhões de libras (45 bilhões de dólares) para o PIB britânico em 2019.

Tradicionalmente dedicada às coleções femininas, esta semana de moda de setembro será "gênero neutro" e todas as edições futuras seguirão o mesmo padrão.