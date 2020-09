Oriente Médio terá paz apenas com fim do conflito Israel-Palestina, diz Moscou

O governo russo afirmou, nesta quinta-feira (17), que a resolução do conflito entre israelenses e palestinos continua sendo uma condição fundamental para a estabilização do Oriente Médio, após os acordos históricos assinados por Israel com Emirados Árabes Unidos e Bahrein, mediados por Washington.

"Tomando nota do progresso contínuo na normalização das relações entre Israel e vários países árabes, notamos que o problema palestino conserva toda sua gravidade", disse o Ministério russo das Relações Exteriores em um comunicado.

"Seria um erro pensar que é possível conseguir uma sólida estabilização do Oriente Médio sem a resolução (desse problema)", continuou o Ministério, conclamando os diferentes atores a "esforços coordenados" nesse sentido.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, assinou acordos com os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, em Washington, na terça-feira, que mexem com o equilíbrio no Oriente Médio.

Esses dois países árabes são os primeiros a reconhecerem Israel desde os tratados de paz com o Egito e a Jordânia em 1979 e 1994, respectivamente.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que outros países árabes seguirão este exemplo "muito em breve", chegando a evocar a Arábia Saudita "em seu momento".

Já o presidente palestino, Mahmud Abbas, afirma que não haverá "paz" no Oriente Médio sem o "fim da ocupação israelense" dos territórios palestinos.