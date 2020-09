EUA planejam começar envios de vacina logo após autorização para o uso

O governo dos Estados Unidos planeja começar a embarcar a primeira vacina para covid-19 até 24 horas após reguladores autorizarem seu uso, afirmaram autoridades de saúde federais. Os envios dentro do próprio país iniciarão logo após o Food and Drug Administration (FDA) dar seu aval, de acordo com planos divulgados nesta quarta-feira.



As fabricantes de vacinas já começaram a produzir doses, de modo que tenham material disponível para envio logo que os testes mostrem a eficácia do produto e reguladores autorizem seu uso. O governo disse também que colocará em funcionamento uma base de dados para incluir os vacinados. Se a proteção exigir duas vacinas no paciente, a base ajudará a garantir isso. Fonte: Dow Jones Newswires.