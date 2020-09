Candidato de Morales lidera pesquisa na Bolívia

O candidato esquerdista à presidência da Bolívia Luis Arce, apoiado pelo ex-presidente Evo Morales, lidera as intenções de voto por ampla margem, a quase um mês das eleições, segundo pesquisa nacional divulgada nesta quarta-feira.

Arce, que foi ministro da Economia no governo Morales (2006-2019), reúne 29,2% das preferências (seguido do ex-presidente de centro Carlos Mesa, com 19%) para as eleições de 18 de outubro, segundo pesquisa da fundação católica Jubileo com uma rede de universidades.

Em terceiro lugar, aparece o líder cívico regional de direita Luis Fernando Camacho, com 10,4%, seguido da presidente interina, Jeanine Áñez, que tem 7% e é questionada por sua condução da pandemia de coronavírus. Os que votam em branco ou nulo e os que não sabem ou não responderam somaram 27,5%.

A fundação Jubileo também determinou porcentagens em função unicamente dos votos válidos. Neste caso, o apoio a Arce sobe para 40,3%, contra 26,2% a Mesa, 14,4% a Camacho e 10,6% a Jeanine.

Se estas cifras se confirmarem, o ex-ministro de Morales será eleito no primeiro turno. A Constituição boliviana declara vencedor no primeiro turno o candidato que conquista 50% mais um voto ou 40% com 10 pontos de vantagem sobre o segundo.

A pesquisa foi feita com o apoio das principais universidades públicas e privadas do país, entre os últimos dias 3 e 7, e ouviu 15.979 pessoas. A margem de erro é de 0,78%.