França reduz previsão de recessão em 2020

O governo francês reduziu sua previsão de recessão econômica para 2020 nesta quarta-feira, que agora representa uma queda de 10% no PIB, pouco menos que os 11% previstos anteriormente.

Em 2021, o Ministério das Finanças francês estima uma recuperação de 8%, graças ao grande plano de reconstrução econômica.

O déficit público também deve ser menor do que o esperado neste ano: 10,2% do PIB em 2020 (ao invés de 11,4%), e 6,7% no ano que vem, calculou o ministério na apresentação do projetos de orçamento para 2021.

Já a dívida pública será de 117,5% neste ano e, em 2021, deverá ser de 116,2%.

A crise será menos severa este ano porque a atividade econômica se recuperou no segundo trimestre e também graças a uma pequena retomada do consumo no verão e da produção industrial.

No entanto, o recente "ressurgimento da epidemia nos faz pensar que o consumo de alguns bens, nomeadamente viagens, serviços culturais ou eventos, vai demorar mais do que o previsto", explicou o ministério.

A França revelou um plano de investimento de EUR 100 bilhões há uma semana, um terço dos quais serão desembolsados em 2021.