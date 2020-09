A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) afirmou nesta quarta-feira que os testes de diagnóstico de covid-19 para viajantes têm um "impacto limitado" para controlar a propagação do vírus, e pediu aos países que limitem o movimento de pessoas com sintomas ou com exposição recente.

A diretora da Opas, Carissa Etienne, enfatizou em uma entrevista coletiva que "quando as pessoas viajam entre países, o vírus também vai" e disse que o aumento de casos no Caribe com a retomada do turismo deixa "uma lição importante".

"Estamos vendo que muitos lugares dentro e fora de nossa região aplicam medidas de viagem que têm um impacto limitado", disse a chefe da Opas, o escritório regional da Organização Mundial da Saúde (OMS).

"Depender de testes de laboratório para viajantes é caro, difícil de implementar e tem impacto limitado no controle da disseminação internacional do vírus", disse a diretora da Opas, Carissa Etienne.

Etienne insistiu na necessidade de as autoridades garantirem que as pessoas doentes com covid-19, ou suspeitas de contágio, sejam rapidamente identificadas e isoladas e seus contatos rastreados, para minimizar as chances de contágio.

"Todos os países devem trabalhar coletivamente para limitar as viagens de quem tem sintomas ativos ou foi exposto recentemente", acrescentou.

O continente americano é o mais atingido pela pandemia de coronavírus que surgiu na China em dezembro.

"Na semana passada, as Américas alcançaram dois marcos sombrios: mais de meio milhão de mortes e quase 15 milhões de casos foram relatados em nossa região", disse Etienne.

Ele acrescentou que no Caribe, países como Jamaica, Bahamas e República Dominicana experimentaram "picos drásticos" em alguns casos.