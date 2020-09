Mais de 40 migrantes viajavam amontoados em caminhão refrigerado na Áustria

Mais de 40 migrantes ilegais, alguns deles crianças, viajavam amontoados, sem ventilação, em um caminhão refrigerado no nordeste da Áustria, informou a polícia nesta quarta-feira, que conseguiu prender o motorista.

Os migrantes - da Síria, Iraque e Turquia - foram encontrados na beira de uma estrada no estado de Baixa Áustria (nordeste), na noite de 9 de setembro, afirmou a polícia reginal em um comunicado.

Os migrantes disseram que "tinham medo de morrer asfixiados durante o trajeto" e conseguiram parar o caminhão.

"Alguns aproveitaram para escapar", detalhou a polícia austríaca. Do total de 43, foram encontrados 38 - entre eles, seis crianças. Vários precisaram ser hospitalizados.

Alertada por motoristas que passavam perto, a polícia interveio rapidamente com um helicóptero. O motorista do caminhão, um turco de 51 anos que mora na Romênia, foi detido.

Os investigadores suspeitam da existência de uma grande rede de traficantes de humanos.

De acordo com a investigação preliminar, os migrantes entraram no caminhão na Romênia, cada um pagando um valor entre 6.000 e 8.000 euros (entre 7.100 e 9.500 dólares) para cruzar a fronteira externa do espaço Schengen da União Europeia (UE) e, desse modo, chegar à Europa Ocidental através da Áustria.

As autoridades austríacas não especificaram qual era seu destino final.

Em agosto de 2015, a morte na Áustria de 71 pessoas por asfixia no compartimento refrigerado de um caminhão comoveu a opinião pública internacional, e favoreceu uma abertura temporária das fronteiras europeias para centenas de milhares de requerentes de asilo.

No ano passado, a Justiça húngara condenou à prisão perpétua os quatro principais membros da rede de traficantes, já que as vítimas haviam ingressado no caminhão na Hungria.