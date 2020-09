Vacina contra covid-19, no centro da campanha eleitoral nos EUA

O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, abordará nesta quarta-feira sobre como desenvolver e distribuir uma vacina contra a covid-19 eficaz, desafiando as previsões otimistas do presidente republicano Donald Trump, a quem ele acusa de mentir aos americanos sobre a ameaça da pandemia.

A possibilidade de o governo Trump acelerar a produção de uma vacina segura se tornou o ponto focal da campanha para as eleições de 3 de novembro, que mostram o presidente ficando para trás nas pesquisas contra seu rival democrata.

Biden enfatizou que apoia o lançamento rápido de uma vacina, mas somente se ela se mostrar segura e eficaz e se houver "transparência total" do ponto de vista científico.

O candidato democrata, que lentamente tem aumentado suas aparições públicas, incluindo uma viagem à Flórida na terça-feira, mas ainda não conseguiu igualar o fervor que o presidente desperta em seus comícios, fará um discurso à tarde em seu feudo de Wilmington, Delaware, após receber instruções de especialistas em saúde sobre as perspectivas da vacina contra o coronavírus.

Especialistas dizem que a vacina é uma das melhores maneiras de impedir o avanço de uma pandemia que já custou a vida a mais de 196.000 americanos.

Em um fórum na terça-feira, Trump insistiu em suas próprias previsões otimistas, dizendo que pode haver uma vacina disponível antes mesmo da eleição.

- "A poucas semanas" -

"Estamos a apenas algumas semanas de conseguir, vocês sabem, pode levar três ou quatro semanas", disse ele em uma sessão de perguntas e respostas com eleitores na Pensilvânia, transmitida pela ABC News.

Poucas horas antes, falando à Fox News, Trump disse que uma vacina poderia chegar em "quatro semanas, pode ser oito semanas".

Os democratas expressaram preocupação com o fato de Trump estar pressionando os reguladores de saúde do governo e cientistas a aprovarem uma vacina a tempo de ajudá-lo a subir nas pesquisas.

Trump também surpreendeu quando questionado sobre por que minimizou a gravidade da pandemia nos primeiros meses. "Eu não subestimei isso", respondeu. "Na verdade, de várias maneiras, tirei vantagem disso em termos de ação".

Trump disse ao jornal Bob Woodward durante entrevistas gravadas em fevereiro e março que ele deliberadamente decidiu "minimizar" a severidade da covid-19 para evitar alarmar os americanos.

Trump também voltou a uma de suas visões mais controversas sobre o vírus, insistindo que ele "está indo embora" e que o país está "virando a página" do coronavírus.

Questionado sobre como o vírus iria embora por conta própria, ele disse que "alguém desenvolverá uma mentalidade de rebanho", aparentemente se referindo ao conceito de imunidade de rebanho, que ocorre quando um número suficiente de pessoas desenvolveu resistência à doença para interromper a transmissão de forma eficaz.

- "A ciência sabe" -

Os comentários do presidente geraram críticas na campanha de Biden.

"Donald Trump mentiu para o povo americano durante sua presidência", disse a diretora de comunicações Kate Bedingfield em um comunicado.

"Trump acabou de confirmar esta noite, mais uma vez, que mesmo depois de oito meses deixando a pior crise de saúde pública em 100 anos sair de controle, ele não apenas não tem um plano, ele não tem nem ideia", afirmou.

Com a covid-19 devastando a economia dos Estados Unidos e levando milhões de famílias a uma crise financeira, a campanha Trump tem repetidamente anunciado uma possível vacina rápida como salvação.

Os especialistas expressaram cautela, e o médico de doenças infecciosas do governo dos Estados Unidos, Anthony Fauci, disse que a vacina tem maior probabilidade de ser aprovada até o final do ano.

"Todos nós apoiamos o sucesso dessas vacinas candidatas", escreveu Peter Lurie, presidente do grupo de defesa do consumidor Centro para Ciência no Interesse Público (CSPI), no The Washington Post nesta quarta-feira.

"Mas a experiência recente da farmacêutica AstraZeneca mostrou que as coisas podem dar errado rapidamente", acrescentou, referindo-se à paralisação temporária da gigante farmacêutica de seu ensaio clínico randomizado na semana passada, após um voluntário do Reino Kingdom desenvolver uma doença.