Mourão: acirramento das tensões entre EUA e China traz ambiente de desconfiança

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, destacou nesta quarta-feira, 16, que as disputas geopolíticas entre Estados Unidos e China contribuem para um ambiente internacional de desconfiança. Mourão participa nesta quarta-feira de live promovida pelo Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Na conversa, ele destacou que a crise sanitária da pandemia da covid-19 revelou uma realidade internacional "mais volátil e fragmentada".



"A esperada solidariedade global provou-se mais frágil na medida em que cada nação se viu sozinha no combate ao coronavírus", disse Mourão. "As disputas geopolíticas, em especial, o acirramento das tensões entre Estados Unidos e China estabelecem ambiente de desconfiança e projetam futuro de incerteza sobre relações internacionais", declarou.



Mourão destacou, ainda, que o governo brasileiro está empenhado em garantir a retomada da economia com foco no desenvolvimento sustentável.



Ele citou que o governo busca proteger a população e a economia, além de trabalhar para o avanço de reformas estruturantes.