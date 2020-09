Novo premiê japonês, Suga promete esforço contra a pandemia e luta por retomada

O novo primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, prometeu trabalhar com sua equipe para encerrar o mais rápido possível a pandemia da covid-19 e garantir uma retomada econômica. A declaração foi dada em sua primeira entrevista coletiva após chegar ao posto, concedida nesta quarta-feira.



"O que as pessoas querem é um rápido fim da pandemia do coronavírus e uma recuperação econômica", comentou Suga. "Isso é o que meu gabinete colocará todo esforço para fazer primeiro de tudo", prometeu.



Ao sinalizar que manterá as principais políticas do até então premiê, Shinzo Abe, incluindo uma aliança forte com os EUA e gastos generosos do governo, Suga busca evitar a instabilidade política que afetou o Japão antes de Abe, quando uma série de premiês deixavam o posto em um período curto, com baixa aprovação.



Durante a coletiva, Suga se referiu várias vezes ao fato de que pretende construir seu governo a partir dos sucessos já obtidos pelo governo Abe. "Eu fui encarregado de continuar o trabalho da administração Abe para superar a atual crise, a fim de que todas as pessoas possam retornar em segurança e um modo normal de vida", comentou.



Suga disse ainda esperar que uma vacina para a covid-19 possa estar disponível para os moradores do Japão até a primeira metade do próximo ano. .