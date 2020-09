Comunicado do Business Wire :Bentley Systems, Incorporated

A Bentley Systems, Incorporated, líder global no fornecimento de software abrangentes e serviços de gêmeos digitais para o avanço de projetos, construções e operações de infraestrutura, anunciou hoje os finalistas do Prêmio Year in Infrastructure 2020. O programa de premiação anual reconhece o trabalho extraordinário dos usuários dos software da Bentley em seus avanços digitais em projetos, construções e operações de infraestrutura em todo o mundo. Dezesseis painéis de júri independentes selecionaram os 57 finalistas de mais de 400 indicações realizadas por mais de 330 empresas em mais de 60 países.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200915006196/pt/

O Prêmio Year in Infrastructure 2020 é uma competição global altamente considerada que reconhece os avanços em infra-estrutura. (Photo: Bentley Systems)

Os finalistas do Prêmio Year in Infrastructure 2020para avanços em infraestrutura são:

Construção Digital 4D

-- DPR Construction - 2019 LSM DS Tech Upgrade

-- Mortenson | McCarthy - a Joint Venture - Estádio Allegiant

-- Office of the Renovation and Expansion Project of the Beijing-Harbin Expressway Section from Lalin River (Boundary between Jilin Province and Heilongjiang Province) to Harbin, Heilongjiang Construction Technological Innovation & Investment Co., Ltd. - Aplicação da Tecnologia Digital 4D no Gerenciamento do Projeto de Renovação e Expansão da Beijing-Harbin Expressway Section do Rio Lalin ao Harbin

Pontes

-- Arup- Ponte Cherrywood Grand Parade

-- Chongqing Communications Planning, Survey & Design Institute Co., Ltd., Guizhou Communications Construction Group Co., Ltd., Guizhou Bridge Construction Group Co., Ltd. - Projeto Digital e Construção da Ponte do Rio Taihong Yangtze

-- Sichuan Road & Bridge (Group) Co., Ltd. - Ponte do Rio Chishui da Expressway de Jiangjin (fronteira Chongqing-Guizhou) até Xishui a Gulin (fronteira Guizhou-Sichuan)

Edificações e Campi

-- Beijing General Municipal Engineering Design & Research Institute Co., Ltd. - Aplicação Inovadora do BIM no Projeto de Engenharia Municipal do Aeroporto Civil de Ezhou

-- PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk - Hospital Modular para COVID-19 com Sala NPI

-- Voyants Solutions Private Limited - Projeto Regional de Transporte de Via Hidrográfica de Bangladesh 1 - Terminal IWT Shasanghat (New Dhaka)

Cidades Digitais

-- City of Helsinki- Sinergia da Cidade Digital

-- Skanska-Costain-STRABAG Joint Venture - Contrato das Principais Obras Civis HS2

-- Systematica S.r.l.- MIND: Plataforma de Testes de Novos Paradigmas de Mobilidade

Engenharia Geotécnica

-- Golder Associates Hong Kong Ltd - Tuen Mun-Chek Lap Kok Link Tunnel, Aterro Sanitário do Sul

-- HDR Engineering- Modelo 3D de Infiltração e Estabilidade da Tallest Earthen Embankment Dam no Estados Unidos

-- Saidel Engineering SRL- Edifício residencial de nove andares acima dos túneis do metrô em West Bucharestl

Desenvolvimento de Terrenos e Instalações

-- AAEngineering Group- Mina de Dzhamgyr - Implementação de Projetos em Condições Extremas

-- Jacobs Engineering India Pvt. Ltd. - Planejamento e Engenharia para o Desenvolvimento de Infraestrutura em Tumakuru, Karnataka

-- KCI Technologies Inc. - HUB404 Concept Database

Processos de Fabricação

-- Citic Heavy Industries Co., Ltd. - A Aplicação da Tecnologia BIM no Projeto inteligente de Produção de Cimento Verde da Fujian Ansha com uma Produção Diária de 4.500 Toneladas

-- MCC Capital Engineering & Research Incorporation Ltd. - Construção Baseada na Tecnologia BIM de Fábrica Digital para Base de Ferro e Aço em Lingang, Laoting of HBIS Group Co., Ltd.

-- Shenyang Aluminum & Magnesium Engineering & Research Institute Co., Ltd.- Projeto de Aplicação de Gêmeos Digitais de Engenharia de Guinea Alumina de CHALCO Hong Kong Co., Ltd.

Engenharia Offshore e Mineração

-- AAEngineering Group- Gêmeo Digital da AKSU Plant: do conceito à inicialização. Uma História Real.

-- Sapura Energy Berhad- Transporte de Barcaça Classe 3x-330 Carregada com Jaqueta a bordo de Embarcação Semi-submersível

-- Volgogradnefteproekt, LLC- Modernização de Campo e Aumento de Volume de Produção Offshore Vladimir Filanovsky

Geração de Energia

-- PowerChina Hubei Electric Engineering Co., Ltd. - Projeto de Reconstrução da Usina Termelétrica de Bishkek, Quirguistão

-- Shanghai Institute of Mechanical and Electrical Engineering Co., Ltd.- Projeto de Renovação e Expansão de Tecnologia do Grupo de Proteção Ambiental de Shanghai para Incineração de Resíduos da Termoelétrica de Nantong

-- TBEA Xi'an Electric Design Co., Ltd. - Aplicação da Tecnologia Digital no Projeto de Complex Mountain Wind Farms

Entrega de Projetos

-- Aegea Saneamento- Infra Inteligente Program

-- Shanghai Water Engineering Design & Research Institute Co., Ltd- A Entrega e Aplicação Unificadas da Tecnologia BIM no Projeto, Construção, Supervisão e Gerenciamento do Shanghai Water Pump Sluice Project

-- Sweco- Sweco | Digitalização com BIM

Ferrovias e Trânsito

-- China Railway Electrification Engineering Group Co., Ltd., China Railway Engineering Consulting Group Co., Ltd., China Academy of Railway Sciences Corporation Limited - Ferrovia de Alta Velocidade Beijing-Zhangjiakou

-- Network Rail Wales and Western Region - Melhorias na sinalização da área de Bristol

-- PowerChina Huadong Engineering Corporation Limited - Aplicação Inovadora de Tecnologia de Engenharia Digital na Construção de Trânsito e Ferrovias de Shaoxing

Modelagem da Realidade

-- AUAV- Gêmeo Digital da Tubulação Hidráulica de Warragamba

-- Khatib & Alami- Dicas e Truques de Modelos de Realidade Geo-habilitadoras

-- Merius Oy- Moinho inteligente Merius

Desempenho de Ativos Rodoviários e Ferroviários

-- Maryland State Highway- Maryland One (SUPERLOAD) Rastreamento de Violações e Percepção de Ativos

-- Roads & Transport Authority (RTA) - Implementação do Sistema de informações colaborativas - Ambiente Comum de Dados dos Ciclos de Vida Completos

-- SMRT Trains Ltd- Sistema Preditivo de Apoio à Decisão (PDSS)

Estradas e Rodovias

-- Sichuan Road & Bridge (Group) Co., Ltd. - Aplicação de Tecnologia BIM na Chengdu-Yibin Expressway

-- Sweco Nederland B.V. - Oosterweelverbinding Antwerpen

-- SAI-SYSTRA Group - Pacote do Projeto Rodoviário Costeiro de Mumbai (Sul) - II

Engenharia Estrutural

-- CNI Ingenieros Consultores SAS - Laboratórios de Engenharia e Edifício de Pesquisa

-- Indian Railways- Projeto e Construção da Ponte Férrea Mais Alta do Mundo

-- WSP- WSP supera desafios Complexos com a Tecnologia Bentley para Entregar a Torre Principal

Serviços Públicos e Redes de Telecomunicação

-- IOB Technology Sdn Bhd- BIM para Projeto de Subestação e Eletrificação de via com trilho duplo, Johor, Malásia

-- Qinghai Kexin Electric Power Design Institute Co., Ltd. - Projeto de Transmissão e Transformação Elétrica Dayu 110kV na Hainan Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province, China

-- Sterlite Power Transmission Limited - Sterlite BIM

Desempenho de Ativos de Serviços Industriais e de Serviços Públicos

-- Gazdas Gaziantep Dogal Gaz Dagitim A.S. & Trakya Bölgesi Dogal Gaz Dagitim A.S.- Projeto GIS Empresarial para Gás Natural Utilitário no SAP/IS-U

-- Glencore- Implementando Ferramenta de Confiabilidade de Ativos para Fundições de Cobre e Níquel

-- Shell QGC- Evolução da Gestão de Dados, Documentos e Informações de Engenharia

Estações de Tratamento de Água e Esgoto

-- AECOM/Wessex Water- Reconstrução do WTC Durleigh

-- Hatch- Estação de Tratamento de Esgoto da Ashbridges Bay

-- PowerChina ZhongNan Engineering Corporation Limited - Pesquisa sobre a Aplicação Profunda de BIM e da Tecnologia de Gêmeos Digitais no Projeto de Abastecimento de Água com suporte da Bentley

Redes de Água, Esgoto e de Drenagem Pluvial

-- Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Projeto de Reestruturação Operacional do Sistema de Abastecimento de Água Cursino na Cidade de São Paulo

-- DTK Hydronet Solutions- Engenharia de Redes Digitais de Água e Gerenciamento de Ativos do Projeto de Abastecimento de Água Dibrugarh

-- NJS Engineers India P Limited - Projeto de Abastecimento de Água Auxiliado pela JICA

Os finalistas apresentarão seus projetos durante uma pré-conferência nos dias 5 a 16 de outubro de 2020.

Chris Barron, diretor de comunicação da Bentley, afirmou "As circunstâncias da pandemia global tornaram os últimos meses um desafio para todos nós, e é uma homenagem à resiliência de nossos usuários que recebemos mais de 400 inscrições para o nosso Prêmio Year in Infrastructure. Embora não sejamos capazes de apresentar a cerimônia de conferência e premiação deste ano presencialmente, o novo formato virtual nos dá a oportunidade de reinventar a Year in Infrastructure e aproveitar ao máximo os recursos digitais. Os participantes podem acessar nossas sessões informativas em tempo real ou pelas gravações, facilitando a participação em diversas sessões que possam ter sido realizadas simultaneamente. Também estamos fornecendo novas e empolgantes maneiras de interagir com líderes da indústria de infraestrutura de todo o mundo e de explorar e compartilhar seus insights inovadores."

A programação da conferência Year in Infrastructure 2020apresenta:

-- Pré-Conferência Ao Vivo - A apresentação dos finalistas do Prêmio Year in Infrastructure 2020 - 5 de outubro - 16 de outubro - Ouça os profissionais por trás dos mais extraordinários projetos de infraestrutura do ano, à medida que contam suas histórias sobre como aproveitaram os avanços digitais para alcançar resultados sem precedentes.

-- TwinTalks - Gêmeos Digitais na Mídia - Apresentando discussões moderadas em painéis com usuários, executivos da Bentley e analistas da indústria que irão compartilhar como os gêmeos digitais estão se tornando conhecidos em seus setores.

-- Perspectiva executiva: Gêmeos Digitais para Resiliência de Infraestrutura - Greg Bentley, CEO da Bentley Systems - Descubra os aprimoramentos de software e serviços em nuvem que preparam os usuários a criar e operar de maneira sustentável economicamente e ambientalmente as infraestruturas.

-- Perspectivas executivas: Gêmeos Digitais - Junte-se a Keith Bentley, fundador e diretor de tecnologia da Bentley Systems, para saber como os usuários desenvolveram gêmeos digitais para apoiar a acessibilidade, a interoperabilidade e os padrões open-source.

-- Gêmeos Digitais: Desenvolvendo o Business Case para Gêmeos Digitais - Saiba como as principais organizações desenvolveram Business Cases atraentes e bem-sucedidos para implantar gêmeos digitais que melhoram a entrega de projetos e o desempenho de ativos. Apresentando Adam Klatzkin, vice-presidente da Bentley, desenvolvimento de negócios, e Richard Cooper, diretor estratégico da Bentley.

-- Apresentação de Gêmeos Digitais: ITwinfrastructure! Twinnovation! - Greg Demchak, diretor do laboratório de inovação iTwin da Bentley, Mehreen Javaid, integrador digital da Bentley e Sanjeev Shah, diretor de desenvolvimento de negócios da Bentley, mostram como os usuários aproveitam a realidade mista (XR) para visualizar o passado, o presente e o futuro de seus projetos e criarem gêmeos digitais de ativos existentes para a implementação de inspeções e fluxos de trabalho digitais de assistência remota.

-- AO VIVO: Cerimônia de premiação Year in Infrastructure 2020 em 21 de outubro. Após uma deliberação cuidadosa, pelo júris especialistas independentes, os vencedores do Prêmio Year in Infrastructure 2020 serão anunciados em uma transmissão global ao vivo às 13:30 no horário de Brasília. Não perca a cerimônia do Prêmio Year in Infrastrucure, considerado o Oscar da Infraestrutura mundial. Inscreva-se e assista ao vivo.

Saiba mais sobre o programa e a conferência da premiação Year in Infrastructure 2020https://yii.bentley.com/en/agenda

Imagem e legendas: O Prêmio Year in Infrastructure 2020é uma competição global altamente considerada que reconhece os avanços em infra-estrutura.

# #

Sobre a Bentley Systems

Bentley Systems é a líder global de soluções de software para engenheiros, arquitetos, profissionais geoespaciais, construtores e operadores-proprietários para projetos, construções e operações de infraestrutura. Baseados no MicroStation, os softwares de engenharia e BIM da Bentley, bem como seus serviços de gêmeos digitais na nuvem, melhoram a entrega dos projetos (ProjectWise) e o desempenho dos ativos (AssetWise) de transporte e outras obras públicas, plantas industriais e de recursos, e instalações comerciais e institucionais.

A Bentley Systems emprega mais de 4.000 funcionários e gera uma receita anual de mais de 700 milhões de dólares em 171 países fora dos Estados Unidos. Desde sua fundação em 1984, a empresa continua sendo administrada majoritariamente pelos irmãos Bentley. www.bentley.com

© 2020 Bentley, o logotipo da Bentley, AssetWise, MicroStation e ProjectWise são marcas registradas ou não, ou marcas de serviços da Bentley Systems, Incorporated ou de uma de suas subsidiárias integrais diretas ou indiretas. Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200915006196/pt/

Press Contact: Rodrigo Moraes 11 2823-2686 Rodrigo.Moraes@bentley.com Siga-nos no Facebook: @BentleyBrasil

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.