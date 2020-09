Congresso Mundial da Natureza novamente adiado devido à covid-19

O Congresso Mundial da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), que deveria ter acontecido na França em junho de 2020 e foi adiado para janeiro de 2021, foi novamente adiado devido à covid-19, anunciou o governo francês.

As novas datas do evento em Marselha, que tem o objetivo de estabelecer um novo mapa do caminho para frear a perda da biodiversidade no planeta, "serão anunciadas em breve", de acordo com o ministério para a Transição Ecológica e a UICN.

Este congresso é normalmente realizado a cada quatro anos para que governos, ONGs e especialistas renovem as prioridades internacionais para proteger os ecossistemas.

Serve também para atualizar a "Lista vermelha" de espécies ameaçadas da UICN. Nesta ocasião, vários países - entre eles França e Costa Rica - tinham previsto lançar a Coalizão de Grande Ambição para a Natureza e as Pessoas, com o objetivo de proteger 30% dos espaços naturais da Terra até 2030.

Dezenas de milhares de pessoas eram esperadas para este evento no início de janeiro em Marselha, que devia servir também como uma ponte para outro encontro importante para a biodiversidade, a COP-15.

Esta, prevista em outubro na China, também foi adiada pela pandemia, sem novas datas até o momento.

O presidente francês, Emmanuel Macron, havia planejado uma nova edição do "One planet summit", uma cúpula de chefes de Estado sobre clima e meio ambiente, à margem do congresso. O governo não informou até o momento se este encontro também foi adiado.