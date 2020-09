Incêndio deixa destruição e incerteza em cidade de Oregon nos EUA

Eraida Rodas sobreviveu ao incêndio em sua casa de madeira, na qual viveu durante 12 anos com seu marido e quatro filhos.

Tudo o que resta do que foi seu lar é a estrutura metálica do piso, o quadro de uma bicicleta de criança e pequenas estátuas de cervos.

Uma bandeira dos Estados Unidos que balançava na entrada está queimada em três quartos.

O restante de Talent Mobile Estates - um parque em Talent, Oregon, com cerca de 100 casas móveis de madeira - foi devorado pelo chamado Almeda Fire, que destruiu tudo em seu caminho por quase uma semana e deixou três mortos.

Apenas algumas casas, situadas ao longo da estrada, ficaram milagrosamente ilesas.

"Sinto que perdi todos os esforços da minha família", disse entre soluços Eraida Rodas, uma professora de jardim de infância de 37 anos, acrescentando que se sente "vazia".

Os incêndios ao longo da costa oeste dos Estados Unidos queimaram mais de dois milhões de hectares, uma área aproximadamente do tamanho do estado de Nova Jersey.

Em Oregon, o Almeda Fire começou na manhã de 8 de setembro em Ashland, ao sul de Talent. Alimentado por ventos fortes, o fogo se espalhou cerca de 20 km ao norte, ao longo da rota N5.

Quando souberam do incêndio em Ashland, Rodas e a família abandonaram sua casa.

"Quando fomos embora do parque, lembro que olhei para trás e não tive esperanças. Porque pude ver que as chamas já estavam nas colinas", relata, apontando para o local.

Várias centenas de bombeiros foram enviados para proteger a cidade próxima de Medford, mas o fogo de qualquer modo destruiu parte dessa cidade de Phoenix, assim como Talent.

As chamas deixaram apenas alguns prédios e duas igrejas.

No total, o Almeda Fire arrasou aproximadamente 1.200 hectares e também destruiu as casas dos irmãos de Rodas, que agora se aloja em um hotel com sua família, assim como muitos dos evacuados.

"Quero retornar a este lugar porque é onde morei durante muito tempo. E realmente gosto da área. Mas nada será igual depois de um desastre como esse", disse.

Sua família sofre também com a incerteza financeira, já que sua casa não tinha seguro e não sabem se têm direito a receber ajuda do estado ou do governo federal.

O porta-voz dos bombeiros, Rich Tyler, disse que cerca de 42.000 pessoas foram afetadas de uma forma ou outra pelo incêndio, desde os que sofreram danos em suas casas até aqueles que foram evacuados ou ficaram sem energia elétrica.

Dezenas de funcionários públicos foram enviados para restaurar os serviços de água e eletricidade.

A Casa Branca declarou o incêndio Almeda Fire um "grande desastre", autorizando que fundos federais sejam destinados à reconstrução, escreveu no Twitter o congressista local Peter DeFazio.

Até o momento, as causas deste incêndio são desconhecidas e estão sendo investigadas, disse o xerife.