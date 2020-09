Comunicado do Business Wire :Dubai Electricity and Water Authority

A Autoridade de Eletricidade e Água (Electricity and Water Authority, DEWA) de Dubai organizará a 22a Exposição Água, Energia, Tecnologia e Meio Ambiente (Water, Energy, Technology and Environment Exhibition, WETEX) e o 5o Dubai Solar Show virtualmente de 26 a 28 de outubro de 2020. As duas feiras proporcionarão uma nova experiência para os expositores apresentarem seus produtos de forma inovadora, por meio de estandes 3D personalizáveis para atender às necessidades de cada empresa. Também estarão disponíveis reuniões, seminários e workshops usando as tecnologias inteligentes mais recentes.

WETEX and Dubai Solar Show, First Ever Carbon Neutral 3D Virtual Exhibition (Photo: AETOSWire)

"Por 21 anos, a WETEX estabeleceu sua posição como uma das maiores e mais importantes exposições globais de água, meio ambiente e energia. Com nossa liderança sábia, aprendemos a importância de transformar desafios em oportunidades. Devido às medidas de precaução implementadas na maioria dos países por causa da COVID-19, a WETEX e o Dubai Solar Show 2020 acontecerão virtualmente; usando a infraestrutura digital de última geração da DEWA. Isso proporcionará uma experiência excepcional para os expositores atingirem um número maior de visitantes em todo o mundo", disse HE Saeed Mohammed Al Tayer, diretor administrativo e CEO da DEWA, e fundador e presidente da WETEX e do Dubai Solar Show.

Al Tayer explicou que a WETEX e o Dubai Solar Show oferecem uma excelente oportunidade para empresas públicas e privadas alcançarem milhares de participantes, executivos e tomadores de decisão nos campos de energia, água, energia renovável, meio ambiente e sustentabilidade. Eles poderão fazer negócios, construir parcerias e aprender sobre as necessidades do mercado, especialmente devido à crescente adoção da tecnologia solar fotovoltaica nos Emirados Árabes Unidos e na região.

Dr. Yousef Al Akraf, vice-presidente executivo de Suporte de Negócios e Recursos Humanos da DEWA e líder dos Comitês de Vendas, Logística e Patrocínio da WETEX, disse que a exposição deste ano é uma oportunidade importante para aprender sobre as mais recentes tecnologias inteligentes e soluções inovadoras em energia renovável , água e sustentabilidade. Os visitantes poderão participar de seminários e workshops especializados para encontrar especialistas globais em economia verde, cidades inteligentes, inovação e desenvolvimento sustentável. Ele observou que a WETEX e o Dubai Solar Show 2019 atraíram 2.350 expositores e 38.718 visitantes de 89 países.

