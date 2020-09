AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2020 ATÉ QUINTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2020

Mundo

MUNDO - Novo vírus Covid-19 se propaga - (até 31 de Dezembro)

América

(+) PARAMARIBO (Suriname) - Pompeo em viagem regional para destacar a situação dos refugiados venezuelanos - (até 20)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Governo dos EUA divulga dados semanais de pedidos por seguro-desemprego - 10H30

WASHINGTON (Estados Unidos) - Wray, chefe do FBI, e Wolf, chefe de segurança nacional, interrogados pelo Congresso - 11H00

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Protesto para exigir ajuda do governo para famílias que enfrentam despejo de terras ocupadas -

Europa

HAIA (Holanda) - Audiências da Corte Internacional de Justiça sobre disputa de sanções Irã-EUA - (até 21)

VIENA (Áustria) - Cúpula Mundial Austríaca sobre a ação climática -

ESTRASBURGO (França) - Julgamento do ECHR sobre tiroteio em escola da Finlândia - 06H00

PARIS (França) - Comissão Nacional de Inquérito sobre a gestão da epidemia de coronavírus - (até 31 de Dezembro)

ANCARA (Turquia) - Grande julgamento do comando das forças terrestres relacionado com o golpe é retomado - (até 30)

VIENA (Áustria) - Reunião de governadores da AIEA - (até 18)

GENEBRA (Suíça) - 45ª sessão do Conselho de Direitos Humanos - (até 2 de Outubro)

GENEBRA (Suíça) - Reunião da OMC para selecionar candidatos a diretor -

(+) GENEBRA (Suíça) - Lados rivais do Iêmen em negociações de troca de prisioneiros -

Oriente Médio e África do Norte

DOHA (Catar) - Governo afegão e Talibã mantêm negociações de paz em Doha -

Esportes

BELLINZONA (Suíça) - Julgamento por corrupção do presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, e do ex-secretário-geral da FIFA, Jerome Valcke - (até 25)

SEXTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2020

América

BARRANQUILLA (Colômbia) - Reunião anual de governadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento - 20H00 (até 22)

(+) LIMA (Peru) - Congresso realiza votação de impeachment contra o presidente Vizcarra -

(*) SANTIAGO (Chile) - Protestos antigovernamentais na Plaza Italia enquanto medidas de bloqueio diminuem -

Bemidji (Estados Unidos) - Trump em campanha em Minnesota - 18H00

Mosinee (Estados Unidos) - Trump em campanha em Wisconsin - 20H00

Europa

GENEBRA (Suíça) - Debate de emergência do Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre Belarus -

Oriente Médio e África do Norte

ISRAEL - Novo confinamento geral - (até 9 de Outubro)

Ásia-Pacífico

HONG KONG (China) - Audiência de 15 ativistas acusados de incitar reunião não autorizada - 04H30

SÁBADO, 19 DE SETEMBRO DE 2020

Mundo

MUNDO - Rosh Hashanah - Ano Novo Judaico - (até 20)

DOMINGO, 20 DE SETEMBRO DE 2020

América

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Emmy Awards -

Europa

BERLIM (Alemanha) - Reunião informal de ministros de comércio da UE - (até 21)

ITÁLIA - Eleições regionais, referendo sobre redução do número de deputados - 03H00 (até 21)

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Oração do Angelus do Papa na Praça de São Pedro - 08H00

Ásia-Pacífico

XIAMEN (China) - Partido de oposição de Taiwan, KMT, participa de fórum econômico e cultural na China - (até 21)

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE SETEMBRO DE 2020

Mundo

MUNDO - Dia Internacional da Paz -

América

NOVA YORK (Estados Unidos) - Climate Week NYC 2020 organizado pelo The Climate Group - (até 27)

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - 75ª sessão da Assembleia Geral da ONU - (até 29)

ESTADOS UNIDOS - Reabertura de fronteiras dos EUA com o México e Canadá -

NOVA YORK (Estados Unidos) - Reabertura das escolas públicas -

Europa

VIENA (Áustria) - Conferência geral da IAEA - (até 25)

LONDRES (Reino Unido) - Conferência da City Week sobre serviços financeiros - (até 22)

TERÇA-FEIRA, 22 DE SETEMBRO DE 2020

América

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Jair Bolsonaro discursará na Assembleia Geral da ONU -

BRASÍLIA (Brasil) - Actas del Copom-Brasil - 09H00

Europa

MILÃO (Itália) - Semana da moda primavera-verão 2021 - (até 28)

(+) MOSCOU (Rússia) - Discurso de Putin na assembleia geral da ONU -

Oriente Médio e África do Norte

RIADE (Arábia Saudita) - Ministros do comércio do G20 se reúnem online -

BAGDÁ (Iraque) - 40º aniversário do início da guerra Irã-Iraque -

Ásia-Pacífico

(*) XANGAI (China) - Huawei Connect, um encontro anual de clientes e parceiros da empresa - 23H00

QUARTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2020

América

(+) BEVERLY HILLS (Estados Unidos) - Centenário de Ray Charles -

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Comissão Europeia apresenta novo pacto para requerentes de asilo -

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Audiência geral do Papa com um público limitado - 05H30

(+) TÓQUIO (Japão) - Tokyo Game Show será realizado online - (até 27)

HONG KONG (China) - Alguns estudantes universitários voltam ao campus para as aulas -

QUINTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2020

Oriente Médio e África do Norte

(+) MINA (Arábia Saudita) - Quinto aniversário da debandada do Hajj que matou 2.300 pessoas -