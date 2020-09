As principais economias do devem terminar 2020 em recessão, com exceção da China, que registrará crescimento de 1,8%.

Todas voltarão a crescer em 2021, mas com uma recuperação menos intensa que a prevista nas estimativas de junho da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos.

A seguir as previsões da OCDE:

Previsão para 2020Previsão para 2021

Mundo- 4,5%5%

Zona euro- 7,9%5,1%

Alemanha- 5,4%4,6%

França- 9,5%5,8%

Itália- 10,5%5,4%

Reino Unido- 10,1%7,6%

Estados Unidos- 3,8%4%

China+ 1,8%8%

Japão- 5,8%1,5%

Índia- 10,2,7%

Brasil- 6,5%3,6%

Rússia- 7,3%5%