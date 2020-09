Sony Brasil anuncia fechamento de fábrica na Zona Franca de Manaus

O grupo eletrônico japonês Sony anunciou que fechará em março de 2021 sua única fábrica no Brasil, situada na Zona Franca de Manaus, após quase meio século de presença no país.

A decisão foi tomada "considerando o ambiente recente de mercado e a tendência esperada para os negócios", explicou a Sony Brasil em comunicado divulgado nesta terça-feira.

A empresa, que opera no Brasil há 48 anos, garantiu que as atividades de produção cessarão em final de março de 2021 e que, em meados desse ano, irá interromper a venda de televisores, câmeras e equipamentos de áudio, entre outros produtos fabricados em Manaus.

Na fábrica na Zona Franca, importante centro de produção de equipamentos eletrônicos com benefícios fiscais, trabalham 220 pessoas.

"A decisão visa fortalecer a estrutura e a sustentabilidade de seus negócios, para responder às rápidas mudanças no ambiente externo", completou o comunicado.

A Sony Brasil, contudo, afirmou que manterá as operações de suporte ao consumidor e outros negócios do grupo, como soluções profissionais e videogames, assim como a Sony Music e a Sony Pictures.

A filial do grupo japonês não fez referência ao impacto da pandemia do novo coronavírus, que atingiu com força o Brasil, nem deu maiores esclarecimentos sobre as causas do fechamento da fábrica.