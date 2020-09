Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global assina um Acordo de Colaboração com o escritório de advocacia HazelAlleyne, marcando a estreia da Andersen Global em St. Kitts e Nevis, enquanto a organização continua a expandir rapidamente sua presença no Caribe.

HazelAlleyne opera com dois sócios e mais de cinco profissionais em tempo integral, cobrindo um amplo escopo de serviços nas áreas de direito imobiliário e de propriedade, direito societário, contencioso civil, direito do trabalho, direito da família e planejamento imobiliário. A empresa também é especializada em cidadania por investimento, um meio procurado de gestão de riqueza, bem como um dos programas organizados mais antigos do mundo.

"Nossa empresa se orgulha do nível de serviço que oferecemos e temos o compromisso de encontrar as melhores soluções da categoria, com foco no cliente, por meio de nosso compromisso com a administração e a transparência", disse Lisa Hazel, sócia gerente do escritório. "As capacidades dos membros e firmas colaboradoras da Andersen Global e o alcance global da organização nos equipam melhor para servir perfeitamente nossos clientes em St. Kitts e ao redor do mundo."

"Percebemos que muitos de nossos clientes multinacionais estão em busca de agências únicas, então a Andersen Global está procurando soluções de qualidade centradas no cliente em regiões como o Caribe", disse o presidente da Andersen Global e diretor executivo da Andersen, Mark Vorsatz. "Recentemente, iniciamos nossos esforços de expansão na região e já estabelecemos uma base sólida com a adição de empresas colaboradoras que fornecem serviços tributários e jurídicos. A colaboração com a HazelAlleyne é outro componente importante que fornece cobertura sinérgica à medida que continuamos a expandir nossa plataforma caribenha."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de seis mil profissionais no mundo todo e está presente em 200 localidades, por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

