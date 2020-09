Dois mísseis são lançados da Faixa de Gaza em direção a Israel

Dois foguetes foram disparados nesta terça-feira da Faixa de Gaza, um enclave palestino dirigido pelo movimento islâmico Hamas, informou o Exército israelense à AFP.

O disparo desses projéteis coincidiu com a assinatura em Washington dos acordos para normalizar as relações entre Israel e dois países do Golfo: Emirados Árabes Unidos e Bahrein.

Segundo o exército, um dos projéteis foi interceptado pelo sistema de defesa israelense. O segundo caiu na cidade de Ashdod, situada entre Gaza e a cidade israelense de Tel Aviv, deixando alguns feridos levemente.

Nenhum movimento armado palestino reivindicou esses disparos até o momento.

Normalmente, o exército israelense responde a estes lançamentos de foguetes com bombardeios de posições no Hamas.

O movimento islâmico e Israel respeitam uma trégua frágil há um ano e meio, que muitas vezes é quebrada por lançamentos de foguetes e de balões incendiários da Faixa de Gaza e por bombardeios israelenses.

Tanto o Hamas quanto a Autoridade Palestina do presidente Mahmud Abbas - cuja sede fica em Ramallah na Cisjordânia - criticaram esses acordos estabelecidos entre Israel e países árabes.

Nesta terça-feira, houve manifestações em várias cidades palestinas em rejeição à normalização das relações, mas nenhuma delas reuniu mais de algumas centenas de pessoas, conforme observado por repórteres da AFP.