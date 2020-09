Dois foguetes foram disparados nesta terça-feira à noite da Faixa de Gaza, um enclave palestino dirigido pelo movimento islâmico Hamas, informou o Exército israelense à AFP.

O disparo desses projéteis coincidiu com a assinatura em Washington dos acordos para normalizar as relações entre Israel e dois países do Golfo: Emirados Árabes Unidos e Bahrein.