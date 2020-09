EUA e Coreia do Norte mantêm diálogo, diz Pompeo

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, reconheceu nesta terça-feira (15) que as negociações com a Coreia do Norte não alcançaram o progresso esperado, mas que as discussões continuam entre os dois países.

Pompeo fez um balanço da diplomacia entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte nos quatro anos de governo de Donald Trump, durante os quais o presidente dos Estados Unidos teve duas reuniões com o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

"Tínhamos a expectativa de obter mais avanços, de que o presidente Kim tomaria outra direção, mas continuo otimista", disse Pompeo em uma conversa virtual no Atlantic Council, um "think tank" com sede em Washington.

O chefe da diplomacia americana indicou que as negociações continuam, mas não publicamente.

"Ainda há muito trabalho em andamento, entre nós e com nossos aliados da região e até esforços com os norte-coreanos para entenderem que pode haver uma oportunidade à medida que o tempo passa", disse.

Depois que Trump assumiu a Presidência, em 2017, houve um perigoso aumento das tensões, seguido de uma desescalada e de uma cúpula histórica. Apesar de três reuniões entre os dois líderes, nenhum progresso foi feito na desnuclearização de Pyongyang, e as negociações ficaram meses estagnadas.

Trump continua destacando seu bom entendimento com o líder norte-coreano como uma das conquistas de sua Presidência, a menos de 50 dias das eleições nos EUA.