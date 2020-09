Liberada apesar da covid-19, caça à perdiz cria polêmica no Reino Unido

As novas restrições introduzidas esta semana na Inglaterra proíbem qualquer reunião de mais de seis pessoas, exceto em poucos casos como escolas, escritórios, funerais, ou caça a perdizes, uma atividade apreciada pelas elites britânicas que gerou polêmica.

No país mais afetado da Europa pela covid-19, com mais de 41.600 mortes confirmadas, grandes encontros de amigos, ou de familiares, foram proibidos a partir de segunda-feira (14). Uma exceção foi concedida, no entanto, para atividades esportivas organizadas.

E isso vale para a caça à perdiz, realizada por um grupo de pessoas que, colocadas em linha, avançam atirando para o alto para matar os pássaros.

Essa atividade se popularizou em meados do século XIX na aristocracia britânica e tem sido praticada desde então, em particular pelas elites políticas.

A questão indignou a esquerda, que já criticava o governo de Boris Johnson pelo comportamento elitista e muitas vezes desrespeitoso para com as regras impostas à população.

"Mais uma vez, existe uma regra para os ministros e seus amigos, e outra para nós", criticou Luke Pollard, porta-voz do Partido Trabalhista para questões ambientais, referindo-se à caça.

"Incrível", diz a manchete do tabloide "Daily Mirror".

"As reuniões familiares são proibidas, os vizinhos são chamados para espionar uns aos outros (...) mas não se preocupem, o governo diz que eles podem continuar caçando com 29 amigos", rebateu.

Questionado na rádio privada LBC se uma festa de aniversário poderia ser organizada durante uma caça à perdiz, a ministra do Interior, Priti Patel, respondeu que, "em tese, poderia ser tentado".

Ela defendeu, porém, o estrito cumprimento das regras, mesmo que isso signifique relatar eventuais infrações à polícia.

"Se eu visse aglomerações de mais de seis pessoas, com certeza apontaria", afirmou.