As tarifas alfandegárias punitivas impostas à China pelo governo americano violam as regras do comércio internacional, decidiu a OMC nesta terça-feira.

Em relatório, o grupo de especialistas da Organização Mundial do Comércio encarregado de julgar o caso a pedido de Pequim, concluiu que "as medidas em questão são incompatíveis" com diversos artigos do GATT (ancestral da OMC), e "recomenda que os Estados Unidos revisem suas medidas em conformidade com suas obrigações".