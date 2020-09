Comunicado do Business Wire :Jumio

Jumio, o fornecedor líder de soluções de verificação de identidade de ponta a ponta alimentadas por IA e soluções contínuas de autenticação, fez uma parceria com o Rappi para ajudar a startup de entregas Latam a verificar as identidades de seus novos clientes e entregadores. Fundado em 2015, este startup latino-americano de grande sucesso atende milhões de clientes na Colômbia, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Equador, México, Peru e Uruguai.

Através da plataforma Rappi, os clientes podem solicitar a entrega no mesmo dia de produtos de uma ampla gama de categorias, desde restaurantes até supermercados. O aplicativo também possui carteira virtual e cartão de débito RappiPay, permitindo que os clientes transfiram dinheiro, façam compras e retirem dinheiro através de milhões de caixas eletrônicos.

O Rappi queria criar uma experiência automatizada de onboarding digital para suas linhas de negócios RappiPay e Tenderos que ajudariam a empresa a escalar seus negócios de forma geográfica e se alinhar com os requisitos de conformidade, incluindo os KYC (conhecer seu cliente)

O Jumio oferece a solução de verificação de identidade mais avançada para o mercado Latam, aceitando e verificando de forma confiável mais de 3.500 subtipos de identificação em todo o mundo.

Rappi usa Jumio Identity Verification para RappiPay em Mexico e Peru, em conjunto com Jumio Document Verification e Jumio Screening para acompanhar os regulamentos do México que estão em constante evolução. Desde a parceria com o Jumio, mais de 750.000 usuários abriram novas contas RappiPay com sucesso.

Além de Jumio Identity Verification, Rappi também usa Jumio Authentication no Mexico, Colombia, Brazil e Peru para desbloquear as verdadeiras identidades de seus entregadores Rappi Tenderos existentes antes de atribuir-lhes novas entregas.

"Com a Jumio, podemos verificar com confiança as identidades de nossa gama de clientes e motoristas de entrega quase instantaneamente e sem a necessidade de verificação humana", disse Juan Pablo Ortega, co-fundador da Rappi. "Também conseguimos tornar nossa plataforma muito mais segura autenticando nossos entregadores antes de cada entrega."

"Estamos extremamente orgulhosos de fazer parceria com o Rappi e apoiar sua rápida expansão em toda a América Latina", disse Robert Prigge, CEO do Jumio. "Ao usar muitas das soluções orientadas a IA do Jumio, o Rappi é capaz de fornecer uma experiência de onboarding digital perfeita ao mesmo tempo em que cumpre mandatos de conformidade e protege suas linhas de negócios contra fraudes e maus elementos."

Para saber mais sobre a parceria entre Rappi e Jumio, baixe nosso novo estudo de caso.

Para saber mais sobre o Jumio e suas premiadas soluções de verificação e autenticação de identidade alimentadas por IA, visite jumio.com.

Sobre a Jumio

Quando a identidade é importante, confie na Jumio. A missão da Jumio é tornar a internet um lugar mais seguro, protegendo os ecossistemas das empresas através de serviços digitais avançados de verificação e autenticação de identidade, que conectam com rapidez e precisão as identidades digitais e reais de uma pessoa. As soluções de verificação de identidade de ponta a ponta da Jumio combatem fraudes, mantêm a conformidade e incorporam bons clientes mais rapidamente.

Combinando a tecnologia avançada, incluindo IA, biometria, aprendizagem de máquina, detecção de vivacidade em 3D certificada e análise de seres humanos, a Jumio auxilia as organizações a atender à conformidade regulatória, incluindo KYC, AML e GDPR e estabelecer definitivamente a identidade digital de seus clientes. Jumio verificou mais de 170 milhões de identidades emitidas em mais de 200 países e territórios em transações pela rede e dispositivos móveis em tempo real. As soluções da Jumio são utilizadas por empresas líderes nos setores de serviços financeiros, economia de compartilhamento, moedas digitais, varejo, viagens e jogos pela rede. Com sede em Palo Alto, a Jumio opera mundialmente com escritórios na América do Norte, América Latina, Europa e Ásia-Pacífico e recebeu inúmeros prêmios por inovação. Para mais informações, acesse www.jumio.com.

Sobre o Rappi

Rappi é o primeiro super app da América Latina e resolve a vida de seus usuários oferecendo-lhes uma plataforma única para suas necessidades e desejos diários. A startup colombiana e destaque latino-americano, criado em 2015, chegou ao Brasil em julho de 2017 e já está presente em mais de 30 cidades brasileiras. Através do aplicativo você pode comprar produtos e serviços de diferentes categorias, incluindo restaurantes, supermercados, farmácias, manicure, andador de cães, entre outros. Além disso, a plataforma conta com uma carteira virtual, a RappiPay, com a qual é possível fazer transferências entre usuários e pagamentos em estabelecimentos parceiros, oferecendo soluções de inclusão financeira para a população não bancária. Além do Brasil, o Rappi está presente na Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Peru e Uruguai.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200915005393/pt/

Contato de mídia nos EUA Alex Mercurio 10Fold Communications jumio@10fold.com 925-271-8227

Contato de mídia na Europa Gemma Lingham FleishmanHillard Fishburn gemma.lingham@fhflondon.co.uk +44-208-618-2812

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.