Vietnã condena sete por tráfico que matou 39 migrantes

Sete pessoas, acusadas de participação no tráfico que provocou a morte de 39 migrantes vietnamitas encontrados em um caminhão frigorífico na Inglaterra, foram condenadas no Vietnã

Estas são as primeiras sentenças pelo crime, que deixou evidentes os perigos da imigração ilegal.

Os migrantes terminam com frequência trabalhando em salões de beleza ou em plantações ilegais de maconha no Reino Unido, em condições de semiescravidão.

Quatro vietnamitas, com idades entre 26 e 36 anos, foram condenados nesta terça-feira a penas de entre dois anos e meio e sete anos e meio de prisão por um tribunal da província central de Ha Tinh, declarados culpados de participação em diversos graus na "organização de tráfico ilícito de migrantes".

Três receberam penas de liberdade condicional.

Em 23 de outubro de 2019 os corpos de 31 homens e oito mulheres, incluindo dois adolescentes de 15 anos, foram encontrados em um caminhão na zona industrial de Grays, ao leste Londres.

Presos em um contêiner, procedente do porto belga de Zeebrugge, os migrantes morreram por falta de oxigênio.

Muitas vítimas eram procedentes de uma região pobre do centro do Vietnã, onde as famílias fazem dívidas de milhares de dólares para enviar um de seus parentes ao Reino Unido, por canais clandestinos, com a esperança de que consigam um emprego bem remunerado.

Várias pessoas foram acusadas no Reino Unido, entre elas o motorista do caminhão frigorífico, Maurice Robinson, e o norte-irlandês Ronan Hughes, suspeito de organizar os movimentos de vários motoristas. Eles foram declarados culpados de homicídio culposo.

Treze suspeitos foram acusados na França e mais 13 na Bélgica.