Netanyahu não tem intenção de negociar com os palestinos, afirma líder da oposição

Israel "deve negociar" a paz com os palestinos, mas o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu "não tem nenhuma intenção" de fazê-lo, afirmou o líder da oposição israelense Yair Lapid em uma entrevista à AFP.

"Eu falo de maneira franca: temos que avançar e discutir com os palestinos com base na solução de dois Estados (...) Mas este governo não tem nenhuma intenção de negociar com os palestinos", disse Lapid.

O líder da oposição falou com a AFP antes da cerimônia organizada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em que Netanyahu assinará acordos de normalização com Emirados Árabes Unidos e Bahrein, os primeiros de Israel com Estados árabes desde a década de 1990.

Lapid elogiou os acordos, mas afirmou que Israel também deveria retomar as negociações de paz com os palestinos.

"O governo atual afirma que conseguimos acordos com países sunitas moderados sem pagar o preço de ter que negociar com os palestinos. O que digo é que não é um preço. É um interesse israelense", afirmou à AFP.