Comunicado do Business Wire :OmniClouds

A OmniClouds, inovadora líder no espaço de provedores de serviços em nuvem (CSPs) e migradora para a região EMEA, anunciou hoje que adotou a solução Versa Secure SD-WAN para oferecer e expandir serviços em todo o mundo, usando a rede abrangente SDN dedicada da OmniClouds oferecendo uma experiência única de verdadeiros serviços em nuvem baseados em SLA.

A plataforma OmniClouds conecta as filiais de seus clientes empresariais e usuários remotos a várias nuvens públicas e privadas, reduzindo as despesas e as complicações da adoção global da nuvem. Ela está oferecendo a Versa Networks, líder em SD-WAN segura, fornecendo rede definida por software em qualquer tipo de conectividade para gerenciamento simplificado e suporte dinâmico para adoção e migração de nuvem.

A OmniClouds não só fornecerá conectividade de nuvem híbrida completa, mas também usará Versa Networks como uma sobreposição para tecnologias de conectividade existentes, como IP-MPLS, microondas, satélite, LTE ou Internet pública, para automatizar operações e melhorar a conectividade em grandes regiões geográficas. Isso dará a seus clientes corporativos, governamentais e de pequenas e médias empresas uma visão de gerenciamento central de toda a rede, permitindo-lhes controlar facilmente a segurança, as permissões de usuário e os parâmetros, como latência e qualidade de serviço.

A OmniClouds usará Versa Cloud Gateways em cada um dos principais provedores de serviços de nuvem das regiões e condados, que se conectam com Secure SD-WAN CPE executando Versa Operating System (VOS?) nos data centers, matrizes e operações de filiais das empresas. Isso reduz drasticamente os custos operacionais do cliente, facilita a adoção de serviços em nuvem e permite conectividade generalizada em locais distantes.

Amr A Eid, diretor executivo do Grupo e membro do Conselho da OmniClouds, disse: "A OmniClouds está entusiasmada e orgulhosa da parceria estratégica com a Versa Networks, a melhor da classe em tecnologias SD-WAN. Somos uma organização global liderada por parceiros, atendendo às nossas PMEs, setor público e clientes SOHO por meio de nossos ISPs regionais, locais e de marca branca em todo o mundo. Ao fazer isso, buscamos parcerias fortes para nossa tecnologia de rede e liderança visionária e confiável, e a Versa Networks é excepcional em todos esses aspectos. Estamos confiantes de que estamos definindo o padrão para conectividade em nuvem e gerenciamento de aplicativos inteligentes."

"A OmniClouds é líder na otimização, migração e suporte à migração de organizações de modelos tradicionais de conectividade de Internet para infraestruturas de rede modernas baseadas em nuvem", disse Kelly Ahuja, diretor executivo da Versa Networks. "Secure SD-WAN é o método difundido para empresas e organizações conectar de forma segura, confiável e contínua seus escritórios, teletrabalhadores, funcionários, equipe e parceiros globalmente para data centers privados, serviços em nuvem e SaaS. A Versa está entusiasmada por trabalhar com a OmniClouds para fornecer a melhor solução para as regiões em crescimento do Oriente Médio e da África."

About OmniClouds

Sobre a Versa Networks

