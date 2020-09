Comunicado do Business Wire :BAI

A BAI, uma organização independente sem fins lucrativos que oferece as percepções mais acionáveis do setor de serviços financeiros, abriu inscrições para os Prêmios de Inovação Global (Global Innovation Awards) da empresa. Na última década, a BAI homenageou organizações de serviços financeiros cujas soluções inovadoras ultrapassaram os limites e revolucionaram o setor para agregar valor e maiores benefícios aos seus clientes, comunidades e organizações.

Todos os anos, centenas de organizações de serviços financeiros enviam nomeações para obter o reconhecimento como finalista ou vencedor do BAI Global Innovation Award. O programa é uma comunidade e plataforma de conteúdo durante todo o ano, que reconhece os produtos, serviços, processos de negócios e organizações mais inovadores do setor com impacto positivo sobre a experiência do cliente, eficiência e lucratividade. Vencedores anteriores incluíram Citi, RBC, CaixaBank, Fifth Third Bank, USAA e mais. A BAI selecionou um painel de inovadores líderes do setor de todo o mundo para servir como jurados para os prêmios de 2020.

"A inovação é fundamental para atender com sucesso os clientes e comunidades cujas necessidades e expectativas estão sempre mudando", disse Debbie Bianucci, presidente e CEO da BAI. "Nos últimos 10 anos, reconhecemos algumas das inovações de maior impacto no setor de serviços financeiros. Este ano, faremos o mesmo, incluindo muitas novas abordagens importantes que foram lançadas como parte da resposta à pandemia COVID-19. A BAI reconhecerá e homenageará os líderes e organizações que inovaram para impulsionar mudanças positivas para seus clientes e comunidades".

As categorias do prêmio de 2020 são:

-- Produtos ou serviços de consumo

-- Experiência do cliente

-- Capital humano

-- Melhorias de processos internos

-- Marketing

-- RegTech

-- Produtos ou serviços para pequenas empresas

-- Impacto na sociedade e na comunidade

As indicações serão aceitas até 13 de novembro de 2020. Os finalistas serão anunciados em janeiro de 2021 e os vencedores serão reconhecidos em fevereiro de 2021. O formulário de indicação está disponível em www.bai.org/globalinnovations.

Sobre a BAI

Como organização independente e sem fins lucrativos, a BAI oferece há mais de 95 anos, as percepções mais acionáveis do setor de serviços financeiros, permitindo que os líderes possam tomar decisões comerciais inteligentes todos os dias. Nós fornecemos pesquisas aprofundadas e proprietárias para mais de 40 dos principais bancos dos EUA, apoiamos mais de 2.000 organizações de serviços financeiros com treinamento de conformidade e desenvolvimento profissional, oferecemos liderança intelectual relevante e confiável por meio de relatórios de Estratégias Bancárias BAI, podcasts e webinars eoferecemoseventos e programas especializados. Para obter mais informações, acesse www.bai.org.

