Comunicado do Business Wire :Dubai Future Accelerators

Dubai Future Accelerators (DFA), uma iniciativa da Dubai Future Foundation (DFF), abriu as inscrições para o Programa Outono 2020. Já em sua oitava edição, o Programa tem como objetivo atrair startups de todo o mundo para participar de um programa de aceleração que acontecerá virtual e fisicamente em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

O anúncio da próxima edição segue o sucesso de coortes anteriores, que viram 14 entidades governamentais e 299 startups trabalhando em sinergia para encontrar soluções para mais de 115 desafios. Além disso, mais de 125 das startups participantes firmaram convênios com as entidades parceiras para testar suas soluções por meio de projetos piloto ou implementá-las em suas organizações.

O programa da DFA oferece às startups a oportunidade de co-criar soluções inovadoras para desafios futuros em colaboração com o governo de Dubai. O Programa terá startups trabalhando na utilização de tecnologias para enfrentar os desafios que o futuro de Dubai enfrenta em setores-chave, como transporte, energia, saúde e tecnologias digitais.

A edição 2020 é um programa de 10 semanas estruturado em duas fases. Um programa virtual de quatro semanas; que se encerra com uma sessão virtual de pitching, onde cada empresa apresentará sua proposta customizada a um comitê. Após um período de avaliação, as startups selecionadas avançarão para a segunda fase e ingressarão em um programa de residência de seis semanas em Dubai. Nesta fase, os participantes testarão e executarão uma prova de conceito (PoC) e pilotos de suas soluções propostas.

As startups selecionadas para ingressar no programa de residência do DFA receberão diversas oportunidades de parceria com entidades governamentais e líderes do setor durante todo o programa. Eles terão acesso a uma série de workshops, horários de atendimento com mentores, atividades sociais e culturais, suporte de infraestrutura e farão parte de um ecossistema que lhes permitirá dimensionar suas soluções para um mercado potencial de dois bilhões de pessoas. O DFA é um programa acelerador sem capital, e as startups participantes recebem uma passagem aérea de ida e volta gratuita para Dubai, bem como acomodação durante sua participação no programa.

O prazo para recebimento de inscrições é 20 de setembro, 23h59 GMT+4. As startups que desejam aderir ao programa acelerador global podem se registrar e se candidatar em https://www.dubaifuture.ae/initiatives/future-design-and-acceleration/dubai-future-accelerators/challenges/

