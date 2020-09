Uruguaia Gabriela Hearst ganha prêmio anual dos estilistas americanos

A estilista uruguaia Gabriela Hearst foi escolhida nesta segunda-feira (14) como vencedora do prêmio anual do Conselho de Estilistas de Moda dos Estados Unidos (CFDA) para vestuário feminino, anunciou o presidente do conselho, o estilista Tom Ford.

O prêmio é o maior prêmio pelas contribuições à moda americana e, em sua categoria, Hearst, que fundou sua empresa há apenas cinco anos, se destacou frente a grandes nomes da moda - seus rivais eram Brandon Maxwell, o próprio Tom Ford, The Row e Marc Jacobs.

"Eu compartilho este prêmio com minha equipe, porque visão sem execução é uma alucinação. Eu também quero compartilhar com meus amigos e minha família, todos nós sabemos o quanto eles se sacrificam por nós", disse Hearst, de 43 anos, em um comunicado.

"Mas principalmente com todos os outros estilistas e criadores da atualidade, estamos todos juntos nisso. Unidade é força, e isso é um beijo para o meu país natal, o Uruguai", finalizou Hearst, que cresceu no norte do Uruguai e há anos mora em Nova York.

Apenas três anos após o lançamento de sua marca em 2015, o conglomerado global de luxo LVMH comprou uma participação minoritária na empresa da designer, um grande sucesso para Hearst.

Os desenhos de Hearst são baseados no conceito de luxo sustentável. Na última New York Fashion Week, sua coleção contou com peças confeccionadas com tecidos naturais, como caxemira reciclada e pedaços de tapetes turcos antigos.

Muitos de seus suéteres, cardigãs, xales e vestidos foram tecidos à mão por artesãs da Manos del Uruguay, uma cooperativa de mulheres tecelãs.

"O verdadeiro luxo é saber de onde as coisas vêm e como são feitas", ressaltou Hearst na época.

"Em termos de moda, temos que voltar ao passado, ao jeito que as coisas eram feitas antes (...) nossas mães, nossas avós, mas também nossos ancestrais há mil, três mil anos", refletiu a estilista.

O último estilista de origem latino-americana a ganhar o prêmio CFDA foi o brasileiro Francisco Costa pela Calvin Klein em 2008.