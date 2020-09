Comunicado do Business Wire :Project Management Institute

Project Management Institute (PMI), a associação com liderança mundial para a profissão de gestão de projetos, está lançando uma luz sobre os talentos e ideias da comunidade de projetos durante o TED@PMI: Action + Impact, um evento virtual de 25 a 26 de setembro de 2020. Aberto ao público, este evento gratuito celebrará uma comunidade de realizadores bem como a visão, inspiração e admiração hipnotizante de transformar grandes ideias em ação.

As palestras TED@PMI foram obtidas diretamente da comunidade do PMI. Mais de 600.000 membros e 500 funcionários, bem como mais de 330.000 titulares de certificação na China tiveram a oportunidade de apresentar suas ideias. Por meio de um processo de várias rodadas, uma equipe de instrutores da TED, incluindo a curadora do TED@PMI, Sally Kohn, examinou as inscrições para encontrar as histórias mais interessantes. Do grupo de candidatos, 12 pessoas foram selecionadas para passar pelo processo de palestrantes do TED Talk, onde os instrutores fornecem orientação de narração individual, desenvolvimento de palestras e treinamento de oratória para aprimorar e aperfeiçoar ideias e palestras.

Durante o evento, os palestrantes ocuparão o palco do TED@PMI durante dois dias, mas o evento não é apenas sobre palestras. As atividades antes, durante e após o evento tornam possível construir uma comunidade por meio da experiência. Comece o evento com um treinamento corporal pleno ou meditação orientada com outros participantes. Antes da sessão principal do TED@PMI, aprenda a preparar o cappuccino perfeito e o melhor coquetel para desfrutar durante o evento. Descontraia-se após a sessão principal durante as festas virtuais de DJs ou mergulhe mais fundo nas histórias dos palestrantes durante as discussões do grupo de palestrantes. Fique conectado com outros participantes criando e trocando cartões de visita virtuais.

"Estas pessoas não se dedicam apenas a contar suas histórias, também se dedicam a agir e causar impacto", disse Sunil Prashara, Presidente e Diretor Executivo do PMI. "São pessoas assim - aquelas que não têm medo de transformar uma ideia em realidade - que resolvem os maiores problemas do nosso mundo."

Os 12 palestrantes do TED@PMI vêm de todo o mundo, representando a presença global do PMI. Do trauma e cura à comunicação e comunidade, à gestão de projetos e mudança social, estes palestrantes contam suas histórias mais ousadas e inspiradoras.

-- Chiwuike Amaechi (Lagos, Nigéria): Contando histórias como tradição e transformação que nos conecta a todos

-- Khulan Batkhuyag (Ulaanbaatar, Mongólia): Lições permanentes da vida nômade dos mongóis

-- Wale Elegbede (Rochester, N.Y., EUA): Pare de ver a discriminação como um problema "deles" e a veja como "nosso problema" - todos nós

-- Kristin Jones (Springfield, Pa., EUA): Como conversar com seus filhos sobre violência sexual, sem disseminar vergonha

-- Betsy Kauffman (Charlotte, N.C., EUA): Meu filho com autismo é muito franco - e todos deveríamos ser mais como ele

-- Dinae Knox (Chicago, Ill., EUA): Como transformar o solo esgotado da vida em rico composto

-- YeYoon Kim (Singapura): O que os alunos do jardim de infância me ensinaram sobre o dom de pedir ajuda

-- Kathy Mendias (Bonita, Calif., EUA): O caso de chorar - muito

-- Billy SamuelMwape (Lusaka, Zâmbia): E se víssemos crianças com necessidades especiais, não como problemas, mas projetos

-- Danielle Torley (Destin, Fla., EUA): A jornada de uma mulher de perder um membro da família em um incêndio para... se tornar uma dançarina do fogo?!?

-- Mounina Tounkara (Nice, França): A experiência do imigrante com o racismo e o enfrentamento do preconceito de 'outsider/insider'

-- Jess Woods (Tucson, Ariz., EUA): Evitando os cactos espinhosos da vida - literal e figurativamente

A parceria TED@PMI tem tudo a ver com identificar líderes de pensamento e desenterrar as melhores ideias da comunidade de gestão de projetos. Todos os anos, o Instituto TED trabalha com um grupo de organizações cuidadosamente selecionadas como o PMI para identificar seus melhores inventores, conectores e criadores.

Para se inscrever gratuitamente hoje ou saber mais sobre os palestrantes, acesse: TED.PMI.org.

Sobre o Project Management Institute (PMI)

Project Management Institute (PMI) é a associação com liderança mundial para aqueles que consideram a gestão de projetos, programas ou portfólios sua profissão. Por meio de defesa, cooperação, educação e pesquisa globais, trabalhamos para preparar mais de três milhões de profissionais em todo o mundo para 'The Project Economy': a economia por vir na qual o trabalho e os indivíduos são organizados em torno de projetos, produtos, programas e fluxos de valor. Agora 50 anos em formação, trabalhamos em quase todos os países ao redor do mundo para avançar em carreiras, melhorar o sucesso organizacional e amadurecer ainda mais a profissão de gestão de projetos por meio de padrões, certificações, comunidades, recursos, ferramentas, pesquisas acadêmicas, publicações, cursos de desenvolvimento profissional mundialmente reconhecidos e oportunidades de networking. Como parte da família PMI, o ProjectManagement.com cria comunidades globais online que oferecem mais recursos, melhores ferramentas, redes maiores e perspectivas mais amplas. Acesse www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute e no Twitter @PMInstitute.

Sobre a TED

A TED é uma organização sem fins lucrativos dedicada a ideias que valem a pena divulgar, geralmente na forma de pequenas palestras proferidas por pensadores e realizadores importantes. Muitas destas palestras são proferidas em conferências TED, salões TED privados e milhares de eventos TEDx organizados de modo independente em todo o mundo. Os vídeos dessas palestras estão disponíveis, gratuitamente, noTED.com e outras plataformas. Versões em áudio das palestras da TED são publicadas no TED Talks Daily, disponível em todas as plataformas de podcast.

As iniciativas abertas e gratuitas da TED para espalhar ideias incluem TED.com, onde novos vídeos da TED Talk são postados diariamente; TEDx, que licencia milhares de indivíduos e grupos para hospedar eventos locais e auto-organizados no estilo da TED em todo o mundo; o programa TED Fellows, que seleciona inovadores de todo o mundo para amplificar o impacto de seus projetos e atividades notáveis; The Audacious Project, que apresenta e financia ideias críticas com potencial para impactar milhões de vidas; TED Translate, que faz 'crowdsourcing' da legendagem das palestras da TED para que grandes ideias possam se espalhar além de idiomas e fronteiras; e a iniciativa educacional TED-Ed. A TED também tem uma biblioteca em crescimento de podcasts originais, incluindo The TED Interview com Chris Anderson, WorkLife com Adam Grant, Pindrop e TEDxSHORTS.

Siga a TED no Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn.

