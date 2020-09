Comunicado do Business Wire :Moody's Corporation Investor Relations

A Moody's Corporation (NYSE: MCO) anunciou hoje a formação de um Grupo de Soluções Ambientais, Sociais e de Governança (ESG) para atender à crescente demanda global por insights ESG. O grupo aproveita os dados e experiência da Moody's em ESG, risco climático e finanças sustentáveis e se alinha com Moody's Investors Service (MIS) e Moody's Analytics (MA) para fornecer um conjunto abrangente e integrado de soluções de clientes ESG.

O ESG Solutions Group desenvolve ferramentas e análises que identificam, quantificam e relatam o impacto de riscos e oportunidades relacionados a ESG. As capacidades de ESG da Moody's foram expandidas após seus investimentos na Vigeo Eiris (VE), uma pioneira global em avaliações, dados e ferramentas ESG e finanças sustentáveis, e na Four Twenty Seven, líder em análise de risco climático, em 2019. As considerações ESG e de risco climático já estão integradas às classificações de crédito e pesquisas oferecidas pela Moody's Investors Service, e serão integradas a uma série de soluções de gestão de risco, pesquisas, plataformas de dados e análises da Moody's Analytics.

"A Moody's ESG Solutions Group reúne recursos de toda a empresa para ajudar os participantes do mercado a promover a resiliência estratégica, o capitalismo responsável e a ecologização da economia, identificando riscos e oportunidades e fornecendo avaliações e percepções de desempenho significativas," disse o diretor de operações da Moody's, Rob Fauber.

O ESG Solutions Group é liderado por Andrea Blackman, que tem mais de 30 anos de experiência em aproveitar a inovação financeira e tecnológica em cargos de liderança com bancos, gerentes de ativos e fornecedores de tecnologia financeira. Anteriormente, ela gerenciou o Moody's CreditView, transformando-o na plataforma líder global de pesquisa, dados e análise para profissionais do mercado de crédito.

Incluindo suas afiliadas, as ofertas relacionadas da Moody's ESG agora incluem:

-- 5.000+ avaliações ESG da empresa

-- Triagem de controvérsia para 7.900 empresas

-- 1 milhão de pontuações de risco climático

-- 250+ avaliações de títulos e empréstimos sustentáveis

-- 70+ índices de especialidades ESG

-- Avaliações de crédito que integram considerações de risco ESG

-- Soluções de gestão de risco integrando ESG e fatores de risco climáticos

VE e Four Twenty Seven continuarão a oferecer soluções autônomas de ESG e de risco climático líderes de mercado dada a forte demanda por seus produtos inovadores. A VE lançou recentemente Opiniões de Segunda Parte aprimoradas para títulos de sustentabilidade que integram aspectos da taxonomia da UE e do padrão de Títulos Verdes. O Four Twenty Seven anunciou recentemente a adição do risco de incêndio florestal ao seu aplicativo de pontuação de ativos reais sob demanda para a exposição projetada de uma propriedade ou instalação aos efeitos das mudanças climáticas.

Para mais informações, acesse a hub Moody's ESG & Climate Risk em www.moodys.com/esg

SOBRE A MOODY'S CORPORATION

Moody's (NYSE:MCO) é uma empresa global de avaliação de risco integrada que capacita as organizações a tomar melhores decisões. Nossos dados, soluções analíticas e percepções ajudam os tomadores de decisão a identificar oportunidades e gerenciar os riscos de fazer negócios com outras pessoas. Acreditamos que maior transparência, decisões mais informadas e acesso justo às informações abrem a porta para o progresso compartilhado. Com mais de 11.200 funcionários em mais de 40 países, Moody's combina presença internacional com expertise local e mais de um século de experiência em mercados financeiros. Saiba mais em moodys.com/about.

