Libertadores retorna em meio a uma pandemia implacável na América do Su

Em meio ao panorama preocupante da América do Sul com a pandemia de covid-19, a Copa Libertadores 2020, suspensa em março, será retomada nesta terça-feira sob um rígido protocolo de saúde elaborado pela Conmebol, com casos positivos em alguns clubes e nenhum público no estádios.

O surgimento do coronavírus na região no final de fevereiro alterou abruptamente o cotidiano dos dez países sul-americanos, e o futebol não escapou da nova realidade exigida pela onda brutal de mortes e infecções.

Seis meses após a interrupção do torneio, a Conmebol retoma a fase de grupos da Libertadores na terceira rodada com um calendário adaptado ao cenário imposto pela pandemia.

O rigoroso protocolo sanitário criado pela entidade que rege o futebol sul-americano, aprovado pelos governos da região, contempla, entre tantas e diversas medidas, a entrada de clubes sem quarentena aos países por apenas 72 horas, testes constantes de covid-19 em todos os envolvidos em jogos e estádios sem torcedores.

- Contágios -

Mas a agressividade do coronavírus pode voltar a atacar a Libertadores: nove clubes, incluindo o atual campeão Flamengo, e os argentinos River Plate e Boca Juniors, registraram casos positivos durante a quarentena desde o final de julho.

O Boca, que busca seu sétimo título para se igualar ao compatriota Independiente como o maior vencedor da competição, registrou um surto no final de agosto que afetou 18 jogadores e 10 membros da equipe.

Até o momento, todos os seus jogadores se recuperaram e receberam alta médica para continuar treinando.

O paraguaio Libertad, adversário do Boca Juniors na quinta-feira em Assunção, confirmou na semanda passada o caso de um jogador infectado.

Já o River Plate, atual vice-campeão do torneio, relatou ma sexta-feira o caso positivo do zagueiro Milton Casco, que está em isolamento apesar de não apresentar sintomas.

- A rodada -

A terceira rodada da fase de grupos terá 16 jogos, realizados entre terça e quinta.

Pelo Grupo A, o atual campeão Flamengo, agora sob o comando do espanhol Domenec Torrent que substitui o bem-sucedido técnico português Jorge Jesús, vai enfrentar fora de casa o equatoriano Independiente del Valle, na quinta-feira, no reencontro entre os finalistas da Recopa Sul-Americana, vencida em fevereiro pelo Rubro-Negro.

No mesmo dia, o São Paulo recebe o River Plate, pelo Grupo D, enquanto o peruano Binacional encara o Liga de Quito nesta terça-feira em Lima, por uma chave onde todos estão empatados com 3 pontos.

Já o Libertad, sob o comando Ramón Díaz, encara em casa o Boca Juniors, na quinta-feira em Assunção, pelo Grupo H.

O Internacional, líder do Campeonato Brasileiro e do Grupo E da competição sul-americana, pega o colombiano América de Cali nesta quarta-feira, no Beira-Rio, .

-- Partidas desta semana da terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2020:

Grupo A

Quinta-feira, em Quito: Independiente del Valle (EQU) - Flamengo (BRA)

Quinta-feira, em Guayaquil: Barcelona (EQU) - Junior (COL)

Classificação:

- Pts J G E D Gf Gc

1. Independiente del Valle (EQU) 6 2 2 0 0 6 0

2. Flamengo (BRA) 6 2 2 0 0 5 1

3. Junior (COL) 0 2 0 0 2 1 5

4. Barcelona (EQU) 0 2 0 0 2 0 6

Grupo B

Quarta-feira, em La Paz: Bolívar (BOL) - Palmeiras (BRA)

Quinta-feira, em Assunção: Guaraní (PAR) - Tigre (ARG)

Classificação:

- Pts J G E D Gf Gc

1. Palmeiras (BRA) 6 2 2 0 0 5 1

2. Guaraní (PAR) 3 2 1 0 0 3 3

3. Bolívar (BOL) 3 2 0 0 1 2 2

4. Tigre (ARG) 0 2 0 0 2 0 4

Grupo C

Terça-feira, em Cochabamba: Jorge Wilstermann (BOL) - Athletico Paranaense (BRA)

Terça-feira, em Santiago: Colo Colo (CHI) - Peñarol (URU)

Classificação:

- Pts J G E D Gf Gc

1. Jorge Wilstermann (BOL) 3 2 1 0 1 2 1

2. Peñarol (URU) 3 2 1 0 1 1 1

. Athletico Paranaense (BRA) 3 2 1 0 1 1 1

4. Colo Colo (CHI) 3 2 1 0 1 1 2

Grupo D

Terça-feira, em Lima: Binacional (PER) - Liga de Quito (EQU)

Quinta-feira, em São Paulo: São Paulo (BRA) - River Plate (ARG)

Classificação:

- Pts J G E D Gf Gc

1. River Plate (ARG) 3 2 1 0 1 8 3

2. São Paulo (BRA) 3 2 1 0 1 4 2

3. Liga de Quito (EQU) 3 2 1 0 1 3 3

4. Binacional (PER) 3 2 1 0 1 2 9

Grupo E

Quarta-feira, em Porto Alegre: Internacional (BRA) - América de Cali (COL)

Quarta-feira, em Santiago: Universidad Católica (CHI) - Grêmio (BRA)

Classificação:

- Pts J G E D Gf Gc

1. Internacional (BRA) 4 2 1 1 0 3 0

2. Grêmio (BRA) 4 2 1 1 0 2 0

3. América de Cali (COL) 3 2 1 0 1 2 3

4. Universidad Católica (CHI) 0 2 0 0 2 1 5

Grupo F

Quarta-feira, em Mérida: Estudiantes de Mérida (VEN) - Alianza Lima (PER)

Quinta-feira, em Buenos Aires: Racing (ARG) - Nacional (URU)

Classificação:

- Pts J G E D Gf Gc

1. Racing (ARG) 6 2 2 0 0 3 1

2. Nacional (URU) 6 2 2 0 0 2 0

3. Estudiantes de Mérida (VEN) 0 2 0 0 2 1 3

4. Alianza Lima (PER) 0 2 0 0 2 0 2

Grupo G

Terça-feira, em Santos: Santos (BRA) - Olimpia (PAR)

Quinta-feira, em Buenos Aires: Defensa y Justicia (ARG) - Delfín (EQU)

Classificação:

- Pts J G E D Gf Gc

1. Santos (BRA) 6 2 2 0 0 3 1

2. Olimpia (PAR) 4 2 1 1 0 3 2

3. Delfín (EQU) 1 2 0 1 1 1 2

4. Defensa y Justicia (ARG) 0 2 0 0 2 2 4

Grupo H

Quarta-feira, em Medellín: Independiente Medellín (COL) - Caracas FC (VEN)

Quinta-feira, em Assunção: Libertad (PAR) - Boca Juniors (ARG)

Classificação:

- Pts J G E D Gf Gc

1. Libertad (PAR) 6 2 2 0 0 5 3

2. Boca Juniors (ARG) 4 2 1 1 0 4 1

3. Caracas FC (VEN) 1 2 0 1 1 3 4

4. Independiente Medellín (COL) 0 2 0 0 2 1 5