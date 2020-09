Peru recorre ao Tribunal Constitucional para conter destituição de Vizcarra

O governo do presidente peruano, Martín Vizcarra, recorreu ao Tribunal Constitucional, nesta segunda-feira (14), para paralisar o processo de impeachment do mandatário, a ser votado pelo Congresso na próxima sexta - informou um advogado.

"Procedeu-se à apresentação da demanda de competência do Poder Executivo contra o Congresso (...). Existe um uso indevido do Congresso" da faculdade para declarar a "incapacidade moral" do presidente, disse à imprensa o procurador de temas constitucionais do Ministério de Justiça, Luis Alberto Huerta.