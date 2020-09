Comunicado do Business Wire :Northern Data AG

A Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) iniciou a implantação de um megaprojeto de Computação de Alto Desempenho (HPC, na sua sigla em inglês) de US$ 200 milhões. O novo projeto será um dos maiores clusters de computação distribuído baseado em GPU para aplicativos HPC do mundo, e estará localizado em sites na Noruega, Suécia e Canadá. Os custos totais de hardware e construção são financiados pelo cliente-âncora.

O CEO Aroosh Thillainathan explica: "A Northern Data está mais do que nunca no caminho certo com suas metas ambiciosas de crescimento. Com nosso novo cluster de GPU, podemos oferecer aos nossos clientes aplicativos HPC com escalabilidade máxima e a maior economia de tempo e custo. Um fator importante para isso é a nossa forte parceria com Gigabyte e AMD, pelo qual estou particularmente satisfeito. O compromisso financeiro significativo de um cliente-âncora de primeira linha é um sinal muito poderoso da qualidade desta parceria, e estamos recebendo uma resposta muito positiva de outros clientes potenciais."

Em seu estágio final de expansão, o cluster deverá fornecer poder de computação FP32 de aproximadamente 3.1 exaflops (3,1 milhões de teraflops e 274,54 petaflops FP64). Ele executará aplicativos de HPC, como renderização, inteligência artificial e aprendizado profundo para clientes da Northern Data. Os números em termos de poder de computação mostram que o supercomputador mais rápido do mundo, o japonês "Fukagu" (Fujitsu), tem um poder de cálculo de 1,07 exaflops FP32 e 415,3 petaflops FP64, enquanto o segundo mais rápido, o supercomputador norte-americano "Summit" (IBM) tem um poder de cálculo de 0,414 exaflops FP32 e 148,0 petaflops FP64.

A entrega do hardware começará nas próximas semanas. Gigabyte constrói os servidores de alto desempenho e combina os processadores AMD selecionados pela Northern Data com uma arquitetura de servidor específica. Um cluster de computação distribuído compartilha software em vários sistemas de computador para aumentar a eficiência e o desempenho.

O projeto começará a gerar receita imediatamente após o término da instalação, o que é esperado para o primeiro semestre de 2021.

Sobre a Northern Data: Northern Data AG cria e oferece soluções de infraestrutura global no campo da Computação de Alto Desempenho (HPC). Com suas soluções específicas para o cliente, a empresa fornece a infraestrutura para vários aplicativos HPC em áreas como mineração de bitcoin, inteligência artificial, blockchain, análise de big data, IoT ou renderização. A empresa, internacionalmente ativa, foi formada a partir da fusão da empresa alemã Northern Bitcoin AG e da empresa norte-americana Whinstone US, Inc. e hoje é uma fornecedora líder de soluções HPC no mundo inteiro. A Northern Data oferece suas soluções de HPC em grandes centros de dados fixos e em centros de dados móveis de alta tecnologia que podem ser instalados em qualquer local do mundo. A empresa combina software e hardware de autodesenvolvimento com conceitos inteligentes para um fornecimento de energia sustentável. Junto com sua subsidiária Whinstone US, a Northern Data AG emprega atualmente cerca de 120 pessoas.

Aviso legal: Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra ou subscrição de qualquer valor mobiliário da Northern Data AG e não constitui um prospecto da Northern Data AG. As informações contidas neste comunicado à imprensa não se destinam a formar a base de nenhuma decisão financeira, legal, tributária ou de negócios. Os investimentos ou outras decisões não devem ser tomados apenas com base neste comunicado à imprensa. Como em todos os assuntos comerciais e de investimento, consulte uma assessoria profissional qualificada.

Assessoria de imprensa: Northern Data AG Dr. Hans Joachim Dürr Chefe de Comunicações Corporativas Thurn-und-Taxis-Platz 6 60313 Frankfurt E-mail: h.duerr@northerndata.de Tel.: +49 69 348 752 89

Relações com Investidores: Sven Pauly E-mail: ir@northerndata.de Tel.: +49 89 125 09 03 30

