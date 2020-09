ByteDance rejeita oferta da Microsoft para comprar operações do TikTok nos EUA

A oferta da Microsoft para comprar as operações do aplicativo de vídeos TikTok em território americano foi rejeitada pela proprietária da plataforma, a chinesa ByteDance, anunciou neste domingo a gigante americana da informática.

"A ByteDance nos informou hoje que não venderá as operações americanas do TikTok à Microsoft. Estamos convencidos de que nossa proposta teria sido boa para os usuários do TikTok, ao mesmo tempo em que seriam protegidos os interesses da segurança nacional", assinalou a Microsoft em comunicado.

O grupo americano havia anunciado, no começo de agosto, seu interesse em comprar as operações no país do TikTok, aplicativo sob ameaça de ser proibido oficialmente nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump acusa há meses, sem provas, a popular rede social de espionagem para a China.

Trump assinou decretos para forçar a ByteDance a vender rapidamente as operações do TikTok em solo americano. Se um acordo de compra e venda não for fechado até o próximo dia 20, a plataforma terá que se retirar dos Estados Unidos.

"Nós teríamos feito mudanças significativas para garantir que o serviço atendesse aos padrões mais elevados em matéria de segurança, respeito à privacidade e luta contra a desinformação", afirmou a Microsoft. No fim de agosto, o grupo Walmart confirmou que havia se unido à gigante da informática nas negociações para adquirir a plataforma de vídeos curtos.

Segundo a imprensa local, o grupo de informática Oracle, cujo nome foi citado como um dos possíveis interessados, tem, agora, o caminho livre para comprar as operações do TikTok. Nenhuma das duas empresas confirmou estas informações.