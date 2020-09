Bytedance recusa proposta da Microsoft para venda das operações do Tik Tok

A Microsoft anunciou na noite deste domingo que a Bytedance, controladora do Tik Tok, rejeitou a proposta que fizeram pelo polêmico aplicativo de compartilhamento de vídeos, que está no centro da crise entre Estados Unidos e China.



"A Bytedance nos informou hoje que eles não vão vender as operações americanas da Tik Tok para a Microsoft", diz a empresa, em comunicado. O anúncio vem uma semana antes do vencer o ultimato que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu para que a empresa chinesa venda as operações do aplicativo no país. Caso isso não aconteça, o Tik Tok será banido.



"Estávamos confiantes que nossa proposta teria sido boa para os usuários do Tik Tok, além de proteger os interesses nacionais de segurança", diz a Microsoft, completando que teria executado mudanças significativas para que is serviços do aplicativo obedecessem os "padrões mais elevados de segurança, privacidade, segurança online e desinformação".