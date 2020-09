ByteDance rejeita oferta da Microsoft para comprar operações do TikTok nos EUA

A oferta da Microsoft para comprar as operações do aplicativo de vídeos TikTok em território americano foi rejeitada pela proprietária da plataforma, a chinesa ByteDance, anunciou neste domingo a gigante americana da informática.

"A ByteDance nos informou hoje que não venderá as operações americanas do TikTok à Microsoft. Estamos convencidos de que nossa proposta teria sido boa para os usuários do TikTok, ao mesmo tempo em que seriam protegidos os interesses da segurança nacional", assinalou a Microsoft em comunicado.