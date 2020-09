Conor McGregor, estrela do MMA, é detido por agressão sexual na Córsega

O irlandês Conor McGregor, lutador irlandês de MMA, foi preso na sob suspeita de tentativa de agressão sexual e por exibição sexual, informou a promotoria da Bastia, capital desta região francesa.

"Após uma queixa apresentada em 10 de setembro, denunciando eventos que poderiam ser classificados como tentativa de agressão sexual e exposição sexual, Conor Anthony MacGregor foi alvo de uma audiência perante os serviços da polícia, como detido", escreveu a promotoria em uma declaração transmitida à AFP.

Não foram fornecidos mais detalhes sobre os eventos que levaram à prisão do ex-campeão peso-pena e peso-leve do UFC (Ultimate Fighting Championship, principal entidade organizadora das lutas de MMA).

Conor McGregor, de 32 anos, havia anunciado sua aposentadoria do esporte em junho, depois de ter anunciado em outras duas ocasiões, em 2016 e 2019. Mas nessas duas vezes ele desistiu da ideia.

Grande nome do UFC, Conor McGregor é um dos lutadores mais populares e bem pagos da história, um ícone deste esporte, que une diversas artes marciais e permite chutes e uso do punho, joelho e cotovelo, bem como golpes no chão. Tudo isso em um ringue, chamado de octógono.

McGregor deteve o título dos penas do UFC de 2015 a 2016 e o título dos leves de 2016 a 2018.

Sua popularidade disparou quando ele participou de uma polêmica luta de boxe contra a lenda americana Floyd Mayweather em agosto de 2017 em Las Vegas, onde recebeu um ótimo pagamento e registrou um aumento de sua fama apesar da derrota.